Гороскоп на 21 июля: все знаки зодиака
Астрологический прогноз на 21 июля для всех знаков зодиака
Гороскоп на сегодня, 21 июля 2019 года, предусматривает, что работать в выходной день не стоит: отдохните, наберитесь сил, чтобы завтра бодро и радостно двинуться в бой, на завоевание новых карьерных вершин.
Посвятите этот день своей семье. О работе постарайтесь не вспоминать, для этого у вас будет целая неделя, тогда и начнете решать текущие проблемы.
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Гороскоп на сегодня 21 июля 2019 года для Овнов
Подумайте о том, насколько легко сможете выполнить обещания, которые вы дали сегодня. Нынче лень ваша наверняка одержит победу над чувством долга.
Гороскоп на сегодня 21 июля 2019 года для Тельцов
Скорее всего, сегодня вам не дадут расслабиться. Поэтому лучше с утра выполнить то, что необходимо, чтобы вторую половину дня посвятить отдыху.
Гороскоп на сегодня 21 июля 2019 года для Близнецов
Работать в выходной день не стоит: отдохните, наберитесь сил, чтобы завтра бодро и радостно двинуться в бой, на завоевание новых карьерных вершин.
Гороскоп на сегодня 21 июля 2019 года для Раков
Идите своей дорогой и не поддавайтесь на провокации, даже если люди будут авторитетно утверждать, что предложенная ими модель поведения лучше вашей.
Гороскоп на сегодня 21 июля 2019 года для Львов
Отстаивайте свою точку зрения, даже если вам это будет очень непросто. Но не уделяйте этому весь свой день, найдите некоторое время для отдыха.
Гороскоп на сегодня 21 июля 2019 года для Дев
Сегодняшний день обещает быть удачным и готовит вам неожиданные встречи, которые пригодятся для продвижения по карьерной лестнице.
Гороскоп на сегодня 21 июля 2019 года для Весов
Не следует обижаться на судьбу за то, что вам просто рано получатьЗато у вас появится возможность завершить дело, до которого у вас раньше не доходили руки.
Гороскоп на сегодня 21 июля 2019 года для Скорпионов
Посвятите этот день своей семье. О работе постарайтесь не вспоминать, для этого у вас будет целая неделя, тогда и начнете решать текущие проблемы.
Гороскоп на сегодня 21 июля 2019 года для Стрельцов
Самое время для планирования финансовых расходов. Новых денежных поступлений пока не предвидится, а вот соблазнов вокруг – хоть отбавляй. Сдерживайте себя.
Гороскоп на сегодня 21 июля 2019 года для Козерогов
Забудьте на некоторое время о вопросах, касающихся личной жизни. У вас не будет возможности ими заниматься, так что направьте энергию в другое русло.
Гороскоп на сегодня 21 июля 2019 года для Водолеев
Любые, даже самые незначительные перемены принесут успех. А если ничего не происходит, то вам следует взять бразды правления в свои руки.
Гороскоп на сегодня 21 июля 2019 года для Рыб
Не пытайтесь браться за дела, в успех которых вы не верите. Лучше подумайте о том каким образом вам добиться успеха, составьте план действий и придерживайтесь его.
Напомним, что ранее мы писали о ретроградном Меркурии в июле 2019.
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