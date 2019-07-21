Гороскоп на 21 июля: все знаки зодиака

Астрологический прогноз на 21 июля для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня Фото: pexels.com

Гороскоп на сегодня, 21 июля 2019 года, предусматривает, что работать в выходной день не стоит: отдохните, наберитесь сил, чтобы завтра бодро и радостно двинуться в бой, на завоевание новых карьерных вершин.

Посвятите этот день своей семье. О работе постарайтесь не вспоминать, для этого у вас будет целая неделя, тогда и начнете решать текущие проблемы.

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Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня 21 июля 2019 года для Овнов

Подумайте о том, насколько легко сможете выполнить обещания, которые вы дали сегодня. Нынче лень ваша наверняка одержит победу над чувством долга.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на сегодня 21 июля 2019 года для Тельцов

Скорее всего, сегодня вам не дадут расслабиться. Поэтому лучше с утра выполнить то, что необходимо, чтобы вторую половину дня посвятить отдыху.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня 21 июля 2019 года для Близнецов

Работать в выходной день не стоит: отдохните, наберитесь сил, чтобы завтра бодро и радостно двинуться в бой, на завоевание новых карьерных вершин.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня 21 июля 2019 года для Раков

Идите своей дорогой и не поддавайтесь на провокации, даже если люди будут авторитетно утверждать, что предложенная ими модель поведения лучше вашей.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня 21 июля 2019 года для Львов

Отстаивайте свою точку зрения, даже если вам это будет очень непросто. Но не уделяйте этому весь свой день, найдите некоторое время для отдыха.

Дева (24 августа – 22 сентября)

Гороскоп на сегодня 21 июля 2019 года для Дев

Сегодняшний день обещает быть удачным и готовит вам неожиданные встречи, которые пригодятся для продвижения по карьерной лестнице.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня 21 июля 2019 года для Весов

Не следует обижаться на судьбу за то, что вам просто рано получатьЗато у вас появится возможность завершить дело, до которого у вас раньше не доходили руки.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня 21 июля 2019 года для Скорпионов

Посвятите этот день своей семье. О работе постарайтесь не вспоминать, для этого у вас будет целая неделя, тогда и начнете решать текущие проблемы.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня 21 июля 2019 года для Стрельцов

Самое время для планирования финансовых расходов. Новых денежных поступлений пока не предвидится, а вот соблазнов вокруг – хоть отбавляй. Сдерживайте себя.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня 21 июля 2019 года для Козерогов

Забудьте на некоторое время о вопросах, касающихся личной жизни. У вас не будет возможности ими заниматься, так что направьте энергию в другое русло.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня 21 июля 2019 года для Водолеев

Любые, даже самые незначительные перемены принесут успех. А если ничего не происходит, то вам следует взять бразды правления в свои руки.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня 21 июля 2019 года для Рыб

Не пытайтесь браться за дела, в успех которых вы не верите. Лучше подумайте о том каким образом вам добиться успеха, составьте план действий и придерживайтесь его.

Напомним, что ранее мы писали о ретроградном Меркурии в июле 2019.

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