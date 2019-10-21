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Гороскоп на 21 октября: все знаки зодиака

Астрологический прогноз на 21 октября для всех знаков зодиака

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 05:13
Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Pexels

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня, 21 октября 2019 года, для Овна

Постарайтесь сегодня максимально держать под контролем свои слова и эмоции, ведь они могут вам только навредить. Лучше промолчите, подумайте и через какое-то время вернитесь к решению вопроса. Не самый удачный день для активных действий.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на сегодня, 21 октября 2019 года, для Тельца

Общение с начальником лучше отложите на другой день – вероятны недопонимания и разногласия. Чтобы день прошел удачно – окунитесь в работу и закончите давно начатые проекты.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня, 21 октября 2019 года, для Близнецов

Все ваши желания будут сбиваться легко и просто, главное пропишите их на бумаге. Удачный день для решения личных проблем.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня, 21 октября 2019 года, для Рака

День пройдет активно и насыщено. Новые знакомства лучше не заводить, а вот позвонить друзьям, с которыми давно не общались – можно. Вечер проведите с любимым человеком.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня, 21 октября 2019 года, для Льва

Сегодня вы будете иметь успех как среди начальства и коллег, так и среди своих домочадцев. Вы станете незаменимым для всех. Главное сохранить немного энергии для себя.

Дева (24 августа – 22 сентября)

Гороскоп на сегодня, 21 октября 2019 года, для Девы

Доверьтесь своей интуиции и отдайтесь течению событий. Уберите излишний контроль своих действий и наслаждайтесь жизнью.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня, 21 октября 2019 года, для Весов

Удачный день для всех сфер вашей жизни – получите любовь и нежность от любимых, а также благосклонность и, возможно, даже повышение от начальства. Главное правильно принимать то, что вам дают.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня, 21 октября 2019 года, для Скорпиона

Сложные переговоры, затянувшийся проект или неудачная сделка сегодня пройдут на ура. Важно иметь положительный настрой и холодную голову.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня, 21 октября 2019 года, для Стрельца

Не горячитесь и немного проследите за своим поведением. Лучше чего-то не сказать, чем наговорить то, за что будет стыдно, лучше чего-то не сделать, чем потом решать проблемы. Держите себя в руках.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня, 21 октября 2019 года, для Козерога

Сможете сегодня достичь того, что раньше не получалось. Дела будут иметь успех, а романтические отношения могут даже выйти на новый уровень. Будьте на чеку.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня, 21 октября 2019 года, для Водолея

Вашей жизни нужно немного разнообразия: впечатления, поездка, встреча. Сделайте сегодня то, что давно откладывали или не позволяли себе сделать. Отдохните и подзарядитесь положительной энергией.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня, 21 октября 2019 года, для Рыб

Не бойтесь начинать новые проекты и заводить новые, полезные знакомства. Впереди вас ждет успех – настройтесь на него, но не прекращайте работать. Результат вас порадует.

Ранее мы уже писали гороскоп на октябрь 2019 для всех знаков зодиака.

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