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Гороскоп на 22 августа: все знаки зодиака

Астрологический прогноз на 22 августа для всех знаков зодиака

Шиховец Елена
Сегодня, 06:00

Гороскоп на сегодня, 22 августа 2019 года, предусматривает, что нужно быть терпеливым. Стремитесь вникнуть в суть вопроса. Ответственность и добросовестность будут способствовать всем вашим начинаниям. 

Постарайтесь провести этот день в спокойной обстановке, не ввязывайтесь в конфликты. У вас достаточно дел, которые нужно завершить, ими и занимайтесь.

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Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня 22 августа 2019 года для Овнов

Не рискуйте и не ввязывайтесь в авантюры, поскольку удача сейчас явно не на вашей стороне. Лучше дождаться более подходящих условий. 

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на сегодня 22 августа 2019 года для Тельцов

Есть вероятность, что вам предложат выгодное дело, правда, оплату за него придется подождать, так как результат молниеносным не получится. 

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня 22 августа 2019 года для Близнецов

Неудачи могут преследовать с самого утра. Не спешите давать согласие на новые проекты: так как их результат может быть весьма сомнителен.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня 22 августа 2019 года для Раков

Старайтесь окружать себя только надежными людьми. Звезды рекомендуют вам разорвать все ненужные связи, которые мешают добиваться целей.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня 22 августа 2019 года для Львов

Сегодня не следует рассчитывать на покровительство звезд. Вероятны сложности в отношениях с партнерами, зато новые знакомства будут весьма удачными.

Дева (24 августа – 22 сентября)

Гороскоп на сегодня 22 августа 2019 года для Дев

Не спешите вкладывать деньги, даже если вы уверены, что проект сулит вам прибыль. Некоторое время спустя вам предложат более выгодные условия.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня 22 августа 2019 года для Весов

Не стоит приниматься за новые дела именно сегодня, лучше немного подождать. Зато сейчас вы сможете закончить дела, которые давно ждут вашего внимания.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня 22 августа 2019 года для Скорпионов

Осмотрительность поможет избежать неприятностей. Результаты событий этого дня могут серьезно повлиять на ваше будущее. Ваш успех — в ваших руках.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня 22 августа 2019 года для Стрельцов

Постарайтесь провести этот день в спокойной обстановке, не ввязывайтесь в конфликты. У вас достаточно дел, которые нужно завершить, ими и занимайтесь.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня 22 августа 2019 года для Козерогов

Будьте терпеливы, стремитесь вникнуть в суть вопроса. Ответственность и добросовестность будут способствовать всем вашим начинаниям. 

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня 22 августа 2019 года для Водолеев

Поскольку сегодня есть вероятность быть обманутым, лучше не верить никому на слово и проверять всю информацию. Завтрашний день будет куда приятнее.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня 22 августа 2019 года для Рыб

Не стоит идти на сделку с совестью. Делайте так, как считаете нужным и то, в чем на сто процентов уверены. Никому не давайте сбить себя с выбранного пути.

Напомним, что ранее мы писали о гороскопе на август 2019 для всех знаков зодиака

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Источник: Сегодня
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