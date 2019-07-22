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Гороскоп на 22 июля: все знаки зодиака

Астрологический прогноз на 22 июля для всех знаков зодиака

Шиховец Елена
Сегодня, 06:00
Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: pexels.com

Гороскоп на сегодня, 22 июля 2019 года, предусматривает, что нынешний день выдастся необычайно азартным. Если вы не можете себя контролировать, лучше держаться подальше от провокационных предложений. 

Звезды не рекомендуют отвлекаться от выполнения служебных обязанностей, иначе вы за день не сумеете справиться даже с небольшим объемом работы.

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Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня 22 июля 2019 года для Овнов

Не тратьте энергию на споры, лучше сосредоточьтесь на решении насущных задач. В скором времени ожидаются некие позитивные сдвиги в вашей карьере.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на сегодня 22 июля 2019 года для Тельцов

Если до этого вы испытывали финансовые затруднения, то буквально с этого дня все наконец-то придет в норму. Есть вероятность, что вам увеличат зарплату.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня 22 июля 2019 года для Близнецов

Нынешний день выдастся необычайно азартным. Если вы не можете себя контролировать, лучше держаться подальше от провокационных предложений. 

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня 22 июля 2019 года для Раков

В этот день вы вполне можете позволить себе потратить деньги на то, о чем вы давно мечтали, но все время откладывали. Воплощайте свои мечты!

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня 22 июля 2019 года для Львов

Звезды не рекомендуют отвлекаться от выполнения служебных обязанностей, иначе вы за день не сумеете справиться даже с небольшим объемом работы.

Дева (24 августа – 22 сентября)

Гороскоп на сегодня 22 июля 2019 года для Дев

В этот день вам не следует никуда спешить. Работайте в том ритме, который вам подходит, и не гонитесь за более шустрыми коллегами, это ни к чему.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня 22 июля 2019 года для Весов

Если вы не можете справиться со своими обязанностями, то лучше немедленно попросить о помощи, а не сидеть и ждать чуда, его точно не будет.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня 22 июля 2019 года для Скорпионов

У руководства большие планы на вас, так что ни перевести дух, ни сбавить темп, ни уйти с работы вовремя сегодня не удастся. Придется трудиться.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня 22 июля 2019 года для Стрельцов

Задача хорошего начальника — правильно распределить обязанности между подчиненными, помните об этом, когда сегодня вы будете руководить коллегами.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня 22 июля 2019 года для Козерогов

Сегодня, помимо решения разного рода деловых вопросов, вам стоит обратить особое внимание на проблемы окружающих. Не проходите мимо чужой беды.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня 22 июля 2019 года для Водолеев

В вашей жизни наступает пора перемен. Неординарное мышление и нестандартный подход к повседневным делам помогут вам преуспеть в работе.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня 22 июля 2019 года для Рыб

Не стремитесь к безупречности, сейчас важно количество затраченного на то или иное дело время. И чем быстрее вы справитесь, тем лучше для вас.

Напомним, что ранее мы писали о ретроградном Меркурии в июле 2019

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Источник: Сегодня
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