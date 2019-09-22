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Гороскоп на 22 сентября: все знаки зодиака

Астрологический прогноз на 22 сентября для всех знаков зодиака

Шиховец Елена
Сегодня, 06:00

Гороскоп на 22 сентября 2019 года советует: Кто бы вам что ни советовал, неплохо бы сверить сказанное с собственными представлениями о ситуации. Скорее всего, принятое вами решение будет верным.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня, 22 сентября 2019 года, для Овнов

Если вдруг сегодня все пойдет не так, как вы планировали – не расстраивайтесь, проанализируйте свои действия и знайте – все еще можно исправить.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на сегодня, 22 сентября 2019 года, для Тельцов

Есть вероятность, что сегодня к вам поступит интересное предложение о сотрудничестве. Соглашайтесь, ведь это отличный шанс добиться успеха.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня, 22 сентября 2019 года, для Близнецов

Будьте в центре событий, пытаясь не пропустить ни одну новость. Все данные, которые к вам поступят, вполне можно использовать себе во благо.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня, 22 сентября 2019 года, для Раков

В этот день вам придется принимать решения молниеносно. Права на ошибку у вас нет: соберитесь с силами и действуйте быстро, но осторожно.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня, 22 сентября 2019 года, для Львов

Обстоятельства требуют чтобы вы отложили домашние дела и отдали свое время и силы рабочим вопросам. Чем быстрее вы справитесь, тем лучше для вас.

Дева (24 августа – 22 сентября)

Гороскоп на сегодня, 22 сентября 2019 года, для Дев

Кто бы вам что ни советовал, неплохо бы сверить сказанное с собственными представлениями о ситуации. Скорее всего, принятое вами решение будет верным.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня, 22 сентября 2019 года, для Весов

Благоприятный день для того, чтобы воплотить в жизнь ваши новаторские идеи. Будьте уверены и близкие, и даже шеф поддержит ваши начинания.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня, 22 сентября 2019 года, для Скорпионов

Самое время обдумать бизнес-идеи и понять, как вы будете осуществлять задуманное. Вам понадобиться поддержка человека, которому вы во многом доверяете.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня, 22 сентября 2019 года, для Стрельцов

Сегодня вам предстоит узнать некие подробности, касающиеся работы. Сделайте все для того, чтоб новые знания помогли в решении накопившихся проблем.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня, 22 сентября 2019 года, для Козерогов

Для укрепления своих позиций вам не помешает придумать и воплотить нечто оригинальное. Нынешний день будет удачен для интеллектуальной деятельности.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня, 22 сентября 2019 года, для Водолеев

Научитесь отстаивать свои права. Сейчас это необходимо для того, чтоб добиться того, о чем так долго мечтали. Верьте в успех и вы обязательно добьетесь своей цели.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня, 22 сентября 2019 года, для Рыб

День следует посвятить только семье и отдыху. Никаких мыслей о работе. Не тратьте время зря, все, что вы сегодня придумаете, завтра придется переделывать.

Напомним, что ранее мы писали гороскоп на сентябрь 2019 для знака Дева

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Источник: Сегодня
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