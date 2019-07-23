Гороскоп на 23 июля: все знаки зодиака

Астрологический прогноз на 23 июля для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня Фото: pexels.com

Гороскоп на сегодня, 23 июля 2019 года, предусматривает, что сегодня как раз тот день, когда стоит забыть о своих принципах, и промолчать. В противном случае вы рискуете ввязаться в ненужный конфликт. Рассеянное внимание и ваша несобранность могут помешать вашей работе. Вы можете ошибиться, так что действуйте продуманно и аккуратно.

Не спорьте с шефом, сегодня это бессмысленно. Его аргументы неоспоримы. Постарайтесь добиться своих целей другим путем.

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Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня 23 июля 2019 года для Овнов

Удачный день для принятия непростых управленческих решений. Для начала все тщательно обдумайте, чтобы потом не жалеть о сделанном выборе.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на сегодня 23 июля 2019 года для Тельцов

Сегодня как раз тот день, когда стоит забыть о своих принципах, и промолчать. В противном случае вы рискуете ввязаться в ненужный конфликт.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня 23 июля 2019 года для Близнецов

В этот день вы многого сможете добиться, если сосредоточитесь на работе. Чем больше дел успеете выполнить сегодня, тем лучше для вас.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня 23 июля 2019 года для Раков

Вы сможете добиться неплохих результатов на профессиональном поприще. То, что вы давно планировали, может быть реализовано уже сегодня.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня 23 июля 2019 года для Львов

Рассеянное внимание и ваша несобранность могут помешать вашей работе. Вы можете ошибиться, так что действуйте продуманно и аккуратно.

Дева (24 августа – 22 сентября)

Гороскоп на сегодня 23 июля 2019 года для Дев

Оптимизм и неуемная жажда жизни сегодня очень пригодятся, ведь именно от вас будет зависеть душевное благополучие дорогого вам человека.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня 23 июля 2019 года для Весов

Сегодня вам не придется делать то, что вы не хотите. Поэтому нынешний день будет весьма успешен и продуктивен, что не может не радовать.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня 23 июля 2019 года для Скорпионов

Прислушайтесь к советам людей, которым вы доверяете. Они предложат вам наиболее рациональный и удачный подход к решению волнующей вас проблемы.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня 23 июля 2019 года для Стрельцов

Если вы задумались о смене работы, сегодня благоприятный день для поисков. Не соглашайтесь на первый попавшийся вариант — ищите подходящий для вас.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня 23 июля 2019 года для Козерогов

Вам предстоит провести тщательный анализ своей деятельности, что необходимо для того, чтобы грамотно спланировать дальнейшие действия.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня 23 июля 2019 года для Водолеев

Сегодня возможны неожиданные денежные поступления. Данная финансовая помощь будет очень кстати, тем более что вы планировали дорогую покупку.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня 23 июля 2019 года для Рыб

Не спорьте с шефом, сегодня это бессмысленно. Его аргументы неоспоримы. Постарайтесь добиться своих целей более запутанным, окольным путем.

Напомним, что ранее мы писали о ретроградном Меркурии в июле 2019.

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