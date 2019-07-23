Гороскоп на 23 июля: все знаки зодиака
Астрологический прогноз на 23 июля для всех знаков зодиака
Гороскоп на сегодня, 23 июля 2019 года, предусматривает, что сегодня как раз тот день, когда стоит забыть о своих принципах, и промолчать. В противном случае вы рискуете ввязаться в ненужный конфликт. Рассеянное внимание и ваша несобранность могут помешать вашей работе. Вы можете ошибиться, так что действуйте продуманно и аккуратно.
Не спорьте с шефом, сегодня это бессмысленно. Его аргументы неоспоримы. Постарайтесь добиться своих целей другим путем.
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Гороскоп на сегодня 23 июля 2019 года для Овнов
Удачный день для принятия непростых управленческих решений. Для начала все тщательно обдумайте, чтобы потом не жалеть о сделанном выборе.
Гороскоп на сегодня 23 июля 2019 года для Тельцов
Сегодня как раз тот день, когда стоит забыть о своих принципах, и промолчать. В противном случае вы рискуете ввязаться в ненужный конфликт.
Гороскоп на сегодня 23 июля 2019 года для Близнецов
В этот день вы многого сможете добиться, если сосредоточитесь на работе. Чем больше дел успеете выполнить сегодня, тем лучше для вас.
Гороскоп на сегодня 23 июля 2019 года для Раков
Вы сможете добиться неплохих результатов на профессиональном поприще. То, что вы давно планировали, может быть реализовано уже сегодня.
Гороскоп на сегодня 23 июля 2019 года для Львов
Рассеянное внимание и ваша несобранность могут помешать вашей работе. Вы можете ошибиться, так что действуйте продуманно и аккуратно.
Гороскоп на сегодня 23 июля 2019 года для Дев
Оптимизм и неуемная жажда жизни сегодня очень пригодятся, ведь именно от вас будет зависеть душевное благополучие дорогого вам человека.
Гороскоп на сегодня 23 июля 2019 года для Весов
Сегодня вам не придется делать то, что вы не хотите. Поэтому нынешний день будет весьма успешен и продуктивен, что не может не радовать.
Гороскоп на сегодня 23 июля 2019 года для Скорпионов
Прислушайтесь к советам людей, которым вы доверяете. Они предложат вам наиболее рациональный и удачный подход к решению волнующей вас проблемы.
Гороскоп на сегодня 23 июля 2019 года для Стрельцов
Если вы задумались о смене работы, сегодня благоприятный день для поисков. Не соглашайтесь на первый попавшийся вариант — ищите подходящий для вас.
Гороскоп на сегодня 23 июля 2019 года для Козерогов
Вам предстоит провести тщательный анализ своей деятельности, что необходимо для того, чтобы грамотно спланировать дальнейшие действия.
Гороскоп на сегодня 23 июля 2019 года для Водолеев
Сегодня возможны неожиданные денежные поступления. Данная финансовая помощь будет очень кстати, тем более что вы планировали дорогую покупку.
Гороскоп на сегодня 23 июля 2019 года для Рыб
Не спорьте с шефом, сегодня это бессмысленно. Его аргументы неоспоримы. Постарайтесь добиться своих целей более запутанным, окольным путем.
Напомним, что ранее мы писали о ретроградном Меркурии в июле 2019.
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