Гороскоп на 23 сентября: все знаки зодиака

Астрологический прогноз на 23 сентября для всех знаков зодиака

Гороскоп на 23 сентября 2019 года советует: проблемы нужно решать по мере их поступления. Не накручивайте себя, собирайте информацию, наблюдайте — и вы обязательно добьетесь успеха.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня, 23 сентября 2019 года, для Овнов

Задачи сегодня будут достаточно скучными и монотонными. Либо разбирайтесь с ними побыстрее и ждите новых, либо придумайте, как разнообразить работу.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на сегодня, 23 сентября 2019 года, для Тельцов

Не критикуйте действия руководства, демонстрируя свое неудовольствие. Проявите терпение, вскоре вам представится шанс добиться своих целей.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня, 23 сентября 2019 года, для Близнецов

Для того чтобы справиться с порученным вам делом, необходимо для начала выяснить все детали его выполнения, так что не бойтесь задавать вопросы.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня, 23 сентября 2019 года, для Раков

Сегодня есть смысл привлечь надежных помощников. Работа предстоит интересная, но сложная, и советы от компетентных людей лишними не будут.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня, 23 сентября 2019 года, для Львов

Заданный вам объем поручений никак нельзя выполнить в указанные сроки, поэтому придется что-нибудь придумать, чтобы выиграть время.

Дева (24 августа – 22 сентября)

Гороскоп на сегодня, 23 сентября 2019 года, для Дев

Все, что вам нужно для достижения целей, — поверить в себя. Как ни странно, но чем амбициознее будут ваши мечты, тем проще окажется их достичь.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня, 23 сентября 2019 года, для Весов

Только реально оценив происходящее, вы сможете понять, как действовать дальше. Будьте осторожны и просчитывайте действия на несколько шагов вперед.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня, 23 сентября 2019 года, для Скорпионов

Работа стала отнимать слишком много времени. Нужно усовершенствовать процесс так, чтобы времени стало больше, а качество не пострадало.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня, 23 сентября 2019 года, для Стрельцов

Считаете что ваш потенциал можно потратить куда более рационально — обсудите этот вопрос с руководством, возможно, вы найдете компромиссное решение.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня, 23 сентября 2019 года, для Козерогов

Проблемы нужно решать по мере их поступления. Не накручивайте себя, собирайте информацию, наблюдайте — и вы обязательно добьетесь успеха.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня, 23 сентября 2019 года, для Водолеев

Вы изобретательны, целеустремленны и многое успеваете. Сегодня не стоит торопить события и ждать мгновенных результатов, проявите терпение, и все придет.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня, 23 сентября 2019 года, для Рыб

Будьте вежливы и предупредительны, особенно во время выяснения вопросов, касающихся непосредственно ваших отношений с руководством.

Напомним, что ранее мы писали гороскоп на сентябрь 2019 для знака Дева.

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