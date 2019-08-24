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Гороскоп на 24 августа: все знаки зодиака

Астрологический прогноз на 24 августа для всех знаков зодиака

Шиховец Елена
Сегодня, 06:00

Гороскоп на сегодня, 24 августа 2019 года, предусматривает, что этот день нужно провести в хорошей компании. Даже если никто никуда вас не приглашает – не беда: устройте праздник для себя и друзей.

Отличный день для представителей творческих профессий. Сегодня вы сумеете реализовать самые смелые идеи и результатами трудов останетесь довольны.

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Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня 24 августа 2019 года для Овнов

Находчивость и здравая оценка событий позволят справиться с неожиданными известиями  или нестандартными ситуациями, которые произойдут сегодня.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на сегодня 24 августа 2019 года для Тельцов

Сегодня большую часть времени следует провести с любимым человеком, это благотворно повлияет на вас обоих. Все остальное вполне может подождать.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня 24 августа 2019 года для Близнецов

Отличный день для представителей творческих профессий. Сегодня вы сумеете реализовать самые смелые идеи и результатами трудов останетесь довольны.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня 24 августа 2019 года для Раков

Все проблемы успешно решатся, если вы будете действовать обдуманно и осторожно. Прежде чем сделать какой-либо шаг, подумайте о последствиях.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня 24 августа 2019 года для Львов

Нынешним днем поездки, встречи и новые дела, связанные с расширением или сменой поля деятельности, принесут положительные результаты.

Дева (24 августа – 22 сентября)

Гороскоп на сегодня 24 августа 2019 года для Дев

Даже если сегодня и возникнут какие-то проблемы, то несущественные. Вряд они смогут повлиять на ваше настроение и уж точно не собьют вас с выбранного пути.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня 24 августа 2019 года для Весов

Отложите намеченные встречи и контакты на следующую неделю. Сегодня лучше заняться творческой работой или же провести день в кругу друзей.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня 24 августа 2019 года для Скорпионов

Вам необходимо уединение и временное отстранение от окружающего мира. Скорее всего именно сегодня вы поймете как решить волнующую вас семейную проблему.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня 24 августа 2019 года для Стрельцов

Неблагоприятный день для риска. Не исключены финансовые потери или появление на пути серьезных трудностей. Есть смысл отложить важные дела на день-два.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня 24 августа 2019 года для Козерогов

Этот день нужно провести в хорошей компании. Даже если никто никуда вас не приглашает – не беда: устройте праздник для себя и друзей!

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня 24 августа 2019 года для Водолеев

Не спешите соглашаться на предложение, которое вы получите сегодня. Результат может быть весьма сомнителен, обдумайте несколько раз все нюансы.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня 24 августа 2019 года для Рыб

Даже если сегодня все сложится не так как вам бы того хотелось, не концентрируйтесь на неприятностях. Ситуация обязательно изменится в вашу пользу.

Напомним, что ранее мы писали о гороскопе на август 2019 для всех знаков зодиака

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Источник: Сегодня
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