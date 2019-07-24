Гороскоп на 24 июля: все знаки зодиака
Астрологический прогноз на 24 июля для всех знаков зодиака
Гороскоп на сегодня, 24 июля 2019 года, предусматривает, что если вы надеетесь немного перевести дух благодаря смене одного вида деятельности на другой — оставьте эту идею. Хотите отдохнуть — берите отгул.
Проявите терпение и такт. Имейте в запасе весомые аргументы, вы сможете добиться своей цели. Относитесь к происходящим событиям проще и не драматизируйте ситуацию.
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Гороскоп на сегодня 24 июля 2019 года для Овнов
У вас появится хороший шанс укрепить свои позиции. Будьте решительны и целеустремленны, вы можете добиться того, о чем так долго мечтали.
Гороскоп на сегодня 24 июля 2019 года для Тельцов
Если вы надеетесь немного перевести дух благодаря смене одного вида деятельности на другой — оставьте эту идею. Хотите отдохнуть — берите отгул.
Гороскоп на сегодня 24 июля 2019 года для Близнецов
Сегодня вам придется обучать либо нового сотрудника, либо кого-то менее опытного. Проявите терпение и такт. Не забывайте о том, что вы тоже были неопытны.
Гороскоп на сегодня 24 июля 2019 года для Раков
У вас появится шанс помириться с человеком, с которым давно были в ссоре. Такой возможностью нужно воспользоваться. Но первый шаг должен быть за вами.
Гороскоп на сегодня 24 июля 2019 года для Львов
К концу дня произойдет нечто такое, ради чего стоило в этот день в принципе приходить в офис. Поэтому лучше не уходить с работы пораньше.
Гороскоп на сегодня 24 июля 2019 года для Дев
Удачное время для того, чтоб обсудить с шефом возможность продвижения по службе. Имея в запасе весомые аргументы, вы сможете добиться своей цели.
Гороскоп на сегодня 24 июля 2019 года для Весов
Благоприятный день для решения финансовых вопросов. Подумайте насчет дополнительного заработка, есть шанс получить выгодное предложение.
Гороскоп на сегодня 24 июля 2019 года для Скорпионов
Вряд ли удастся достигнуть значительных успехов на трудовом поприще, если вам некомфортно на рабочем месте. Измените ситуацию в свою пользу.
Гороскоп на сегодня 24 июля 2019 года для Стрельцов
Относитесь к происходящим событиям проще и не драматизируйте ситуацию. Не все так плохо, как вам кажется. Ищите позитив во всем, что вас окружает.
Гороскоп на сегодня 24 июля 2019 года для Козерогов
Действуйте методично, спокойно и продуманно. Не пытайтесь разрешить сразу весь ворох дел, лучше возьмите эту высоту усидчивостью и трудолюбием.
Гороскоп на сегодня 24 июля 2019 года для Водолеев
Сегодня вы будете готовы помогать всем и каждому. Это замечательно, но старайтесь, чтобы ваша отзывчивость не сыграла против вас.
Гороскоп на сегодня 24 июля 2019 года для Рыб
Желание трудиться появится у вас совершенно спонтанно. Используйте возможность по максимуму, вы успеете сделать столько, сколько не планировали.
Напомним, что ранее мы писали о ретроградном Меркурии в июле 2019.
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