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Гороскоп на 24 июля: все знаки зодиака

Астрологический прогноз на 24 июля для всех знаков зодиака

Шиховец Елена
Сегодня, 06:00
Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: pexels.com

Гороскоп на сегодня, 24 июля 2019 года, предусматривает, что если вы надеетесь немного перевести дух благодаря смене одного вида деятельности на другой — оставьте эту идею. Хотите отдохнуть — берите отгул.

Проявите терпение и такт. Имейте в запасе весомые аргументы, вы сможете добиться своей цели. Относитесь к происходящим событиям проще и не драматизируйте ситуацию.

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Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня 24 июля 2019 года для Овнов

У вас появится хороший шанс укрепить свои позиции. Будьте решительны и целеустремленны, вы можете добиться того, о чем так долго мечтали. 

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на сегодня 24 июля 2019 года для Тельцов

Если вы надеетесь немного перевести дух благодаря смене одного вида деятельности на другой — оставьте эту идею. Хотите отдохнуть — берите отгул.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня 24 июля 2019 года для Близнецов

Сегодня вам придется обучать либо нового сотрудника, либо кого-то менее опытного. Проявите терпение и такт. Не забывайте о том, что вы тоже были неопытны. 

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня 24 июля 2019 года для Раков

У вас появится шанс помириться с человеком, с которым давно были в ссоре. Такой возможностью нужно воспользоваться. Но первый шаг должен быть за вами.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня 24 июля 2019 года для Львов

К концу дня произойдет нечто такое, ради чего стоило в этот день в принципе приходить в офис. Поэтому лучше не уходить с работы пораньше.

Дева (24 августа – 22 сентября)

Гороскоп на сегодня 24 июля 2019 года для Дев

Удачное время для того, чтоб обсудить с шефом возможность продвижения по службе. Имея в запасе весомые аргументы, вы сможете добиться своей цели.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня 24 июля 2019 года для Весов

Благоприятный день для решения финансовых вопросов. Подумайте насчет дополнительного заработка, есть шанс получить выгодное предложение.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня 24 июля 2019 года для Скорпионов

Вряд ли удастся достигнуть значительных успехов на трудовом поприще, если вам некомфортно на рабочем месте. Измените ситуацию в свою пользу.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня 24 июля 2019 года для Стрельцов

Относитесь к происходящим событиям проще и не драматизируйте ситуацию. Не все так плохо, как вам кажется. Ищите позитив во всем, что вас окружает.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня 24 июля 2019 года для Козерогов

Действуйте методично, спокойно и продуманно. Не пытайтесь разрешить сразу весь ворох дел, лучше возьмите эту высоту усидчивостью и трудолюбием.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня 24 июля 2019 года для Водолеев

Сегодня вы будете готовы помогать всем и каждому. Это замечательно, но старайтесь, чтобы ваша отзывчивость не сыграла против вас.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня 24 июля 2019 года для Рыб

Желание трудиться появится у вас совершенно спонтанно. Используйте возможность по максимуму, вы успеете сделать столько, сколько не планировали.

Напомним, что ранее мы писали о ретроградном Меркурии в июле 2019

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Источник: Сегодня
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