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Гороскоп на 24 июня: все знаки зодиака

Астрологический прогноз на 24 июня для всех знаков зодиака

Шиховец Елена
Сегодня, 06:00

Гороскоп на сегодня, 24 июня 2019 года, предусматривает, что нужно держать ситуацию под контролем. Не относитесь к происходящим событиям легкомысленно. Научитесь получать удовольствие от проделываемой работы. День обещает быть плодотворным и насыщенным всевозможными событиями. Постарайтесь все успеть до вечера, потому что вам необходим будет отдых. Так что для начала разберитесь со служебными делами, а уж потом, если будет возможность, приступайте к решению личных проблем. 

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Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня 24 июня 2019 года для Овнов

Нынешний день может принести неприятности. Не переживайте понапрасну, лучше подумайте, каким образом изменить ситуацию к лучшему.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на сегодня 24 июня 2019 года для Тельцов

Свежие идеи сегодня вам жизненно необходимы. Если у вас была некая оригинальная мысль, которую вы не решались воплотить — теперь самое время.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня 24 июня 2019 года для Близнецов

Нынче вы сумеете провернуть все дела так, что окажитесь в большем выигрыше, чем другие. Используйте это для закрепления на лидерских позициях.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня 24 июня 2019 года для Раков

Новое дело может настолько сильно увлечь вас, что вы начнете подумывать о смене рода деятельности. Не торопитесь, вам есть над чем поразмыслить.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня 24 июня 2019 года для Львов

Не пытайтесь предсказать события, которые произойдут с вами в ближайшее время. Действуйте по обстоятельствам и будьте предельно осторожны.

Дева (24 августа – 22 сентября)

Гороскоп на сегодня 24 июня 2019 года для Дев

Некие трудности могут серьезно подпортить вам жизнь. Не относитесь к происходящим событиям легкомысленно, держите ситуацию под контролем.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня 24 июня 2019 года для Весов

Сегодня возникнет множество неожиданных ситуаций, которые потребуют от вас значительных затрат. Так что об экономии пока можете не вспоминать.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня 24 июня 2019 года для Скорпионов

Научитесь получать удовольствие от проделываемой работы, так, по крайней мере, вы не будете чувствовать, что ваш труд пропадает даром.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня 24 июня 2019 года для Стрельцов

Вы не справитесь с напряжением этого дня, если будете невнимательны к потребностям собственного организма. Экономить на себе никак нельзя.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня 24 июня 2019 года для Козерогов

День обещает быть плодотворным и насыщенным всевозможными событиями. Постарайтесь все успеть до вечера, потому что вам необходим будет отдых.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня 24 июня 2019 года для Водолеев

Шеф ждет результат. Так что для начала разберитесь со служебными делами, а уж потом, если будет возможность, приступайте к решению личных проблем. 

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня 24 июня 2019 года для Рыб

Поделитесь своим опытом с сотрудниками. Постарайтесь не давить на них авторитетом. Будьте другом, советчиком — но никак не злобным преподавателем. 

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Источник: Сегодня
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