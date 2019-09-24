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Гороскоп на 24 сентября: все знаки зодиака

Астрологический прогноз на 24 сентября для всех знаков зодиака

Шиховец Елена
Сегодня, 06:00

Гороскоп на 24 сентября 2019 года советует: если нынче вам удастся кардинально поменять обстановку и заставить себя работать в совершенно новых условиях, считайте, что вы победили себя и рутину.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня, 24 сентября 2019 года, для Овнов

Прежде чем подписывать какие-либо документы, их необходимо внимательно прочесть. Это убережет вас от досадных ошибок и неприятностей.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на сегодня, 24 сентября 2019 года, для Тельцов

Каждый человек имеет право на труд, однако многие забывают о праве на отдых. Сегодня вам стоит продумать, как будет проходить предстоящий отпуск.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня, 24 сентября 2019 года, для Близнецов

Ваш вклад в общее дело обязательно будет отмечен и высоко оценен. Так что можете надеяться на премию за качественно выполненную работу.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня, 24 сентября 2019 года, для Раков

Ваша карьера резко рванет в гору, если вы сумеете оправдать оказанное вам доверие. Выполнить задачу будет нелегко, но мотивация достойная.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня, 24 сентября 2019 года, для Львов

Нынешний день вам стоит посвятить поиску работы. Ищите подходящий вам вариант, он обязательно появится, нужно просто запастись терпением.

Дева (24 августа – 22 сентября)

Гороскоп на сегодня, 24 сентября 2019 года, для Дев

Если на душе все хорошо, то и дела спорятся, и проблемы легко решаются. Сегодня ваше окружение поможет достичь успеха на трудовом поприще.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня, 24 сентября 2019 года, для Весов

Если нынче вам удастся кардинально поменять обстановку и заставить себя работать в совершенно новых условиях, считайте, что вы победили себя и рутину.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня, 24 сентября 2019 года, для Скорпионов

Звезды обещают вам вдохновение в делах. Не бойтесь трудностей. Главное — довериться себе и прислушаться к собственной интуиции, она не подведет.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня, 24 сентября 2019 года, для Стрельцов

У вас появится возможность поговорить с шефом о том, какой вы видите свою работу. Только будьте корректны, и результаты не заставят себя ждать.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня, 24 сентября 2019 года, для Козерогов

Оглядитесь вокруг — и вы увидите сколько людей поддерживают ваши начинания. Пользуйтесь моментом, вместе вы сможете справиться с любыми задачами.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня, 24 сентября 2019 года, для Водолеев

Этот день окажется для вас очень плодотворным. Все ваши цели достижимы, нужно лишь отбросить сомнения и начать, а дальше все пойдет как по маслу.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня, 24 сентября 2019 года, для Рыб

Сегодня вы можете позволить себе никуда не спешить. Работайте на результат, внимательно прорабатывайте детали, чтоб потом ничего не переделывать.

Напомним, что ранее мы писали гороскоп на сентябрь 2019 для знака Дева

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Источник: Сегодня
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