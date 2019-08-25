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Гороскоп на 25 августа: все знаки зодиака

Астрологический прогноз на 25 августа для всех знаков зодиака

Шиховец Елена
Сегодня, 06:00

Гороскоп на сегодня, 25 августа 2019 года, предусматривает, что этот день нужно провести в хорошей компании. Даже если никто никуда вас не приглашает – не беда: устройте праздник для себя и друзей.

Отличный день для представителей творческих профессий. Сегодня вы сумеете реализовать самые смелые идеи и результатами трудов останетесь довольны.

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Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня 25 августа 2019 года для Овнов

Успех любого начинания может оказаться сомнительным по независящим от вас обстоятельствам. Не действуйте напролом, лучше подождите пока ситуация прояснится.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на сегодня 25 августа 2019 года для Тельцов

Удача может отвернуться от вас в любой момент. Соблюдайте осторожность, не вступайте в конфликты и не планируйте встреч с друзьями.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня 25 августа 2019 года для Близнецов

Сегодня возможны проблемы в семейных отношениях. Придется приложить усилия, чтоб не нагрубить и спокойно реагировать на создавшуюся ситуацию.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня 25 августа 2019 года для Раков

Небольшие трудности не смогут повлиять на общий исход дела и вы все равно добьетесь желаемого, возможно не так скоро как хотели.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня 25 августа 2019 года для Львов

Новые знакомства наверняка сыграют в вашей жизни значительную роль, и только от вас зависит — положительную или отрицательную. Будьте осторожны.

Дева (24 августа – 22 сентября)

Гороскоп на сегодня 25 августа 2019 года для Дев

В семейной жизни возможны осложнения взаимоотношений из-за легкомысленных действий одного из домочадцев. Проявите мудрость и терпение.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня 25 августа 2019 года для Весов

Ничего не планируйте на первую половину дня, отдыхайте и наслаждайтесь покоем. А во второй половине дня возможны приятные романтические встречи.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня 25 августа 2019 года для Скорпионов

Действия окружающих вас людей предугадать невозможно. Так не тратьте на это время. Научитесь решать проблемы по мере их возникновения и никак не ранее.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня 25 августа 2019 года для Стрельцов

Некое неожиданное известие заставит вас переосмыслить свои действия или изменить приоритетные направления в работе. Пусть все изменения пойдут вам на пользу.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня 25 августа 2019 года для Козерогов

Если в личной жизни возникнут конфликтные ситуации – берите ситуацию под свой контроль, сглаживайте острые углы и не поддавайтесь на провокации.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня 25 августа 2019 года для Водолеев

Этот день преподнесет вам приятные сюрпризы и подарки судьбы. Скорее всего, сегодня все дела так или иначе будут связаны с финансами.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня 25 августа 2019 года для Рыб

Признание и успех придадут уверенность в завтрашнем дне и помогут справиться с хандрой. Смелее вперед покорять новые горизонты, вам есть к чему стремиться.

Напомним, что ранее мы писали о гороскопе на август 2019 для всех знаков зодиака

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Источник: Сегодня
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