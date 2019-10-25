Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Гороскоп на 25 октября: все знаки зодиака

Астрологический прогноз на 25 октября для всех знаков зодиака

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 05:33

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня, 25 октября 2019 года, для Овна

Хорошо продумывайте каждый свой шаг и тогда сможете избежать серьезных ошибок, а в следствии получить хороший результат, который обязательно заметят. Есть вероятность, что получите повышение или другое заманчивое предложение по работе.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на сегодня, 25 октября 2019 года, для Тельца

Будьте сегодня бдительны, не давайте обещаний, которых не можете выполнить и не обнадеживайте других. Есть вероятность, что не сможете сдержать свое слово, что повлечет за собой недомолвки и разногласия.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня, 25 октября 2019 года, для Близнецов

Можете получить от любимого человека приятный сюрприз или подарок. Принимайте все с радостью и благодарностью – у вас начинается новый этап в отношениях.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня, 25 октября 2019 года, для Рака

Начинается сложный период в жизни, потому будьте бдительными и следите за своими словами. На работе не конфликтуйте, а в семейных и романтических делах – прислушивайтесь к мнению своего любимого человека.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня, 25 октября 2019 года, для Льва

Сегодня отличный день, чтобы исправить ошибки прошлого и наметить цели на будущее. Внимательность к деталям и скрупулезность – ваши верные друзья сегодня.

Дева (24 августа – 22 сентября)

Гороскоп на сегодня, 25 октября 2019 года, для Девы

Будете сегодня на коне – ваша активность выльется в высокую эффективность. Сможете закончить все дела, за которые беретесь и получите хороший результат. Воспользуйтесь этим на полную.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня, 25 октября 2019 года, для Весов

Будьте активнее, иначе жизнь пройдет мимо вас. Беритесь за новые дела, общайтесь и налаживайте новые контакты. Сегодня время активных действий во всех сферах.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня, 25 октября 2019 года, для Скорпиона

Благоприятный день, чтобы воплотить все свои желания в жизнь. Начинайте с маленьких шажков и они обязательно приведут вас к успеху. Вы полны энергии и желания получить больше.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня, 25 октября 2019 года, для Стрельца

Можете почувствовать себя сегодня безнадежным и неуверенным в себе. Чтобы мотивировать себя и подзарядиться энергией, сделайте то, что любите – пойдите на массаж, в тренажерный зал, к косметологу, встреться с друзьями. Отдохните и настройтесь на правильный лад.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня, 25 октября 2019 года, для Козерога

Уделите сегодня время своим отношениям. Поразмышляйте, как можно их улучшить и то привнести, чтобы вам обоим стало комфортнее. Не исключено, что потребуются перемены и начать нужно с себя.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня, 25 октября 2019 года, для Водолея

Ваш любимый человек может преподнести вам подарок или сделать сюрприз. Будьте внимательны к нему сегодня и ваши отношения подарят вам только приятные моменты.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня, 25 октября 2019 года, для Рыб

Сконцентрируйтесь на работе – сегодня полезно будет подтянуть все свои хвосты и закрыть задачи, которые висят уже продолжительное время и не дают вам двигаться дальше. Рабочие вопросы сегодня будет решаться легко.

Ранее мы уже писали гороскоп на октябрь 2019 для всех знаков зодиака.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Гороскоп на неделю 20-26 октября для всех знаков зодиака Гороскоп на октябрь 2019 для всех знаков зодиака Гороскоп на октябрь 2019 для знака Рыбы: в вас проснется трудоголизм Гороскоп на октябрь 2019 для знака Козерог: на вас нахлынет настоящая любовь
астрология знаки зодиака гороскоп на сегодня
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Не стало сына Пугачевой и Киркорова: как певица пережила потерю
Не стало сына Пугачевой и Киркорова: как певица пережила потерю
Эта принцесса в надежных руках. Жена Бойко радует своей красотой
Эта принцесса в надежных руках. Жена Бойко радует своей красотой
Сочная заправка для борща на зиму: суп станет вдвое вкуснее
Сочная заправка для борща на зиму: суп станет вдвое вкуснее
Муж Лолиты год содержал белорусскую любовницу на деньги супруги
Муж Лолиты год содержал белорусскую любовницу на деньги супруги

Популярные статьи

Вчера, 19:40Events

Гороскоп на 25 октября для всех знаков зодиака: кому повезет в этот день

Вчера, 14:23Wellness

Календарь прививок 2019 в Украине: вакцинация детей и взрослых

Вчера, 13:19Шоу-бизнес

Пришлось вызывать скорую: Александр Педан неудачно разыграл Лесю Никитюк

Вчера, 12:30Шоу-бизнес

Меган Маркл оконфузилась на форуме в Лондоне: видео

Вчера, 12:01Шоу-бизнес

"Вижу лицо своего мужа": Тина Кароль показала подросшего сына

Вчера, 11:59Wellness

Магнитная буря начинается с 24 октября 2019: сколько дней продлится и чем опасна

Вчера, 10:55Wellness

Когда самая мощная и продолжительная магнитная буря в октябре 2019 придет на Землю

Вчера, 08:26Шоу-бизнес

ТОП-10 голливудских звезд с украинскими корнями

23 октябряТехно

В Grand Theft Auto V ввели жесткое ограничение

23 октябряШоу-бизнес

"Как она мне понравилась!" Потап поделился впечатлениями о новом образе Насти Каменских

23 октябряFood

Как приготовить мясо по-французски с помидорами и сыром

23 октябряFood

Что приготовить на ужин из картофеля: ТОП-5 рецептов

22 октябряШоу-бизнес

У участницы "Танці з зірками" умер близкий человек

22 октябряСтиль

Нежность и грация: Елена Зеленская очаровала красотой в Японии

22 октябряWellness

Кетогенная диета: почему ее выбирают знаменитости

22 октябряТехно

Открытие в Антарктиде доказывает существование суперконтинента на Земле

Новости партнеров

Корольова втратила волосся: з'явилося фото лисої співачки
Корольова втратила волосся: з'явилося фото лисої співачки
Найбільший секрет Майкла Джексона розкрили
Найбільший секрет Майкла Джексона розкрили
Лікар Заворотнюк терміново звернулася до фанатів
Лікар Заворотнюк терміново звернулася до фанатів
Желтые и белые яйца: какие полезнее
Желтые и белые яйца: какие полезнее
Что такое «плавленый сыр» на самом деле: стоит ли его покупать?
Что такое «плавленый сыр» на самом деле: стоит ли его покупать?
Гороскоп для Скорпиона: астролог раскрыл главную
Гороскоп для Скорпиона: астролог раскрыл главную "тайну" знака
Святослав Вакарчук впервые показал жену и дочь (фото)
Святослав Вакарчук впервые показал жену и дочь (фото)
Cпокуслива подруга сенсації Зорі Богдана Лєднєва. Фото
Cпокуслива подруга сенсації Зорі Богдана Лєднєва. Фото