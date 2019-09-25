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Гороскоп на 25 сентября: все знаки зодиака

Астрологический прогноз на 25 сентября для всех знаков зодиака

Шиховец Елена
Сегодня, 06:00

Гороскоп на 25 сентября 2019 года советует: звезды настоятельно рекомендуют вам приобрести какой-то элемент имиджа, который позволит позиционировать себя как делового человека.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня, 25 сентября 2019 года, для Овнов

Не торопите события и не принимайте рискованных решений, особенно если вы не уверены в благополучном исходе того или иного действия.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на сегодня, 25 сентября 2019 года, для Тельцов

На все замечания начальника в свой адрес следует отвечать спокойно и аргументированно. Только так вы сможете убедить шефа в своей правоте.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня, 25 сентября 2019 года, для Близнецов

Сегодня только вам удастся разрядить напряженную рабочую атмосферу и придать ей оттенок веселости и беззаботности. Вот этим и займитесь.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня, 25 сентября 2019 года, для Раков

Этот день будет очень непрост для вас в психологическом смысле. Придется бороться со страхами и комплексами, чтобы достигнуть своей цели.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня, 25 сентября 2019 года, для Львов

Звезды настоятельно рекомендуют вам приобрести какой-то элемент имиджа, который позволит позиционировать себя как делового человека.

Дева (24 августа – 22 сентября)

Гороскоп на сегодня, 25 сентября 2019 года, для Дев

Навалившиеся проблемы не дадут вам покоя, посвятите их решению первую половину дня, а вторую проведите в кругу людей, общество которых вам приятно.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня, 25 сентября 2019 года, для Весов

Необходимо найти какую-то новую цель — и сразу увидите, как у вас изменится жизненный настрой, и желание поработать значительно прибавится.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня, 25 сентября 2019 года, для Скорпионов

Неподходящий период для смены работы или нововведений. Сегодня будут хороши проверенные средства достижения целей, они не подведут.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня, 25 сентября 2019 года, для Стрельцов

Не спешите претворять в жизнь слишком уж безумные идеи. Пока следует обдумать все детали и ждать благоприятного момента для реализации планов.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня, 25 сентября 2019 года, для Козерогов

Наступает пора перемен, так что вы сможете воспользоваться тем, что сейчас любые начинания будут успешны, и начать поиски новой работы.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня, 25 сентября 2019 года, для Водолеев

Вас будет бросать из состояния полного спокойствия в панику. Как бы ни было сложно, сохраняйте спокойствие и будьте терпеливы, вскоре удача вернется к вам.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня, 25 сентября 2019 года, для Рыб

Фортуна не любит страдальцев. Пусть даже мечты ваши будут исключительно конструктивны — тогда у них будет больше шансов сбыться.

Напомним, что ранее мы писали гороскоп на сентябрь 2019 для знака Дева.

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Источник: Сегодня
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