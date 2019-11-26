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Гороскоп на 26 ноября для всех знаков зодиака: Овен будет в центре внимания, а Дева сможет расслабиться

Астрологический прогноз на 26 ноября для всех знаков зодиака

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 05:46
Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: stocksnap.io

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня, 26 ноября 2019 года, для Овна

Будете сегодня в центре внимания, особенно – у противоположного пола. В одиночестве вы сегодня точно не останетесь. Выбирайте для общения людей близких по духу и моральным ценностям.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на сегодня, 26 ноября 2019 года, для Тельца

Самое большое желание у вас сегодня будет выспаться и отдохнуть. Несмотря на то, что рабочая неделя в разгаре, выкроите себе немного времени, чтобы переключиться и перевести дух, иначе силы вас покинут, а дела затянуться в исполнении.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня, 26 ноября 2019 года, для Близнецов

Удачный день для решения рабочих вопросов. Сможете легко убедить партнеров и коллег в своей правоте и получить желаемое. Не упустите шанс.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня, 26 ноября 2019 года, для Рака

Сложные рабочие ситуации будет легче решить, если подключить ваше чувство юмора. Психологический напряг спадет и вам будет легче взглянуть на ситуацию с другой стороны.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня, 26 ноября 2019 года, для Льва

Сегодня вас ждет день принятия важных решений. Старайтесь руководствоваться. Только своими чувствами и эмоциями. Не перекладывайте ответственность на других.

Дева (24 августа – 22 сентября)

Гороскоп на сегодня, 26 ноября 2019 года, для Девы

Для вас звезды подготовили сегодня максимально легкий и расслабленный день. Сможете решить рабочие вопросы и успеть отдохнуть с друзьями или родственниками.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня, 26 ноября 2019 года, для Весов

Получите сегодня поддержку и сможете реализовать все задуманное. Главное верить в себя и быть благодарным тем, кто так же верит в вас и помогает.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня, 26 ноября 2019 года, для Скорпиона

Хороший день, чтобы избавиться от плохих привычек и обзавестись новыми, хорошими. Здоровое питание, правильный режим дня и немного спорта – могут стать отличным стартом на пути к большим переменам.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня, 26 ноября 2019 года, для Стрельца

Сегодня бизнес, работа и карьера могут уйти на второй план, ведь ваши мысли будут заняты только мечтами об отдыхе. Чтобы не уйти глубоко в раздумья, напишите себе план дел на день и оставьте несколько часов на мечтания.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня, 26 ноября 2019 года, для Козерога

Сегодня любовные отношения выйдут на новый уровень. Вы будете чувствовать себя на седьмом небе от счастья и получать максимальное удовольствие от всего происходящего. Не забывайте о взаимности – вашего любимого человека это только воодушевит к новым сюрпризам.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня, 26 ноября 2019 года, для Водолея

У вас сегодня будет отличная возможность вывести свой бизнес на новый уровень. Будьте честны, благоразумны, анализируйте, наблюдайте и действуйте. У вас есть все шансы получить желаемое.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня, 26 ноября 2019 года, для Рыб

Вас сегодня может одолеть лень, но расслабляться не стоит. Возьмите себя в руки и доведите начатое дело до конца, а потом порадуйте себя ничегонеделаньем.

Ранее мы также поделились гороскопом на ноябрь 2019 для всех знаков зодиака.

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