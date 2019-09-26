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Гороскоп на 26 сентября: все знаки зодиака

Астрологический прогноз на 26 сентября для всех знаков зодиака

Шиховец Елена
Сегодня, 06:00

Гороскоп на 26 сентября 2019 года: Сегодня не будет равных тем, чья жизнь связана с рекламной деятельностью. Всем остальным представителям знака придется немного подождать.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня, 26 сентября 2019 года, для Овнов

Избежать конфликта сегодня будет непросто, однако нужно проявить выдержку и приложить все усилия, дабы не накликать на себя еще больше проблем.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на сегодня, 26 сентября 2019 года, для Тельцов

Постарайтесь выполнить все обещания либо никому ничего не обещать. Расхождение слов и дел — и на вашей репутации может появиться пятно.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня, 26 сентября 2019 года, для Близнецов

Неплохой день для заключения договоров, проведения рекламных компаний. Также будьте готовы к неожиданным шагам со стороны начальства.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня, 26 сентября 2019 года, для Раков

В этот день ни первая попавшаяся идея, ни вторая удачной не будет. Вы обязательно придумаете нечто грандиозное, нужно лишь запастись терпением.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня, 26 сентября 2019 года, для Львов

У вас может появиться шанс продемонстрировать свои навыки вне работы. Ваши усилия будут оценены, так что не стесняйтесь использовать свои таланты.

Дева (24 августа – 22 сентября)

Гороскоп на сегодня, 26 сентября 2019 года, для Дев

Нынче не самый лучший день для реализации нестандартных идей. Но это совсем не значит, что нельзя их обдумывать — вот этим и займитесь.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня, 26 сентября 2019 года, для Весов

Сегодня не будет равных тем, чья жизнь связана с рекламной деятельностью. Всем остальным представителям знака придется немного подождать.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня, 26 сентября 2019 года, для Скорпионов

Вы будете успешны в том случае, если сможете расширить свой взгляд на происходящее, попытаетесь увидеть ситуацию под другим углом зрения.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня, 26 сентября 2019 года, для Стрельцов

Наведите порядок в своих делах, выстройте четкий план действий на весь день, это позволит вам не расслабляться и не отвлекаться на ненужные дела.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня, 26 сентября 2019 года, для Козерогов

Прислушайтесь к тому, что говорит любимый человек. Он наверняка даст вам очень ценный и интересный совет, который вы еще не раз вспомните в будущем.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня, 26 сентября 2019 года, для Водолеев

Сегодня вы намного быстрее, чем обычно, справитесь с непосредственными обязанностями, какими бы трудными и многообразными они ни были.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня, 26 сентября 2019 года, для Рыб

Необходимо оперативно принимать решения. Каждая секунда промедления будет приносить убытки, но ошибочное решение тоже на пользу не пойдет.

Напомним, что ранее мы писали гороскоп на сентябрь 2019 для знака Дева.

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Источник: Сегодня
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