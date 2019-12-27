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Гороскоп на 27 декабря для всех знаков зодиака

Астрологический прогноз на 27 декабря для всех знаков зодиака

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 05:30

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня для Овна
Гороскоп на сегодня для Овна
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 27 декабря 2019 года, для Овна

Сегодня вам нужно сосредоточиться на важных делах, не отвлекаясь на мелочи. Будьте осторожны с финансами, не совершайте больших покупок. Вечер проведите с любимым человеком, иначе может произойти ссора.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на сегодня для Тельца
Гороскоп на сегодня для Тельца
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 27 декабря 2019 года, для Тельца

Вас сегодня ждет насыщенный день с общением, знакомствами и новыми полезными контактами. Удачный период на работе – начальник предложит новый проект или даже повышение. Будьте спокойны и контролируйте свои эмоции.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня для Близнецов
Гороскоп на сегодня для Близнецов
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 27 декабря 2019 года, для Близнецов

Сегодня вам полезно будет побыть наедине и заняться переоценкой ценностей. Прогуляйтесь, почитайте, наблюдайте и слушайте. Важно понять, чего вы хотите, и двигаться к своим, а не чужим целям и желаниям.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня для Рака
Гороскоп на сегодня для Рака
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 27 декабря 2019 года, для Рака

Будете чувствовать себя сегодня выжатым лимоном, у которого ни на что нет сил. Не старайтесь себя заставлять что-то делать. Лучше займитесь тем, что доставляет вам удовольствие и придает сил, иначе только усугубите ситуацию.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня для Льва
Гороскоп на сегодня для Льва
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 27 декабря 2019 года, для Льва

Отличное время для активных действий. Особенно удачными будут начинания в творческой сфере. Подключайте свою фантазию и создавайте шедевры. Получите хорошие результаты, если не будете сидеть сложа руки.

Дева (24 августа – 22 сентября)

Гороскоп на сегодня для Девы
Гороскоп на сегодня для Девы
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 27 декабря 2019 года, для Девы

Вы получите сегодня уникальный шанс хорошо заработать. Совсем скоро сможете позволить себе больше, только сейчас нужно выложиться на полную. Не жалейте сил, энергии и времени, чтобы получить больше.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня для Весов
Гороскоп на сегодня для Весов
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 27 декабря 2019 года, для Весов

Сегодня у вас могут возникнуть разногласия с вашими коллегами и начальником. Важно научиться выслушивать мнение других людей и анализировать, а дальше уже выбор за вами – прислушаться или сделать по-своему. Главное – не принимать решения сгоряча.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня для Скорпиона
Гороскоп на сегодня для Скорпиона
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 27 декабря 2019 года, для Скорпиона

Можете столкнуться сегодня с непониманием, как на работе, так и в отношениях с родственниками. Подключите всю свою мудрость и способность к анализу. Это поможет избежать вам конфликтов, которые потом будете долго заглаживать.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня для Стрельца
Гороскоп на сегодня для Стрельца
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 27 декабря 2019 года, для Стрельца

Сегодняшний день лучше всего провести наедине с собой. Анализируйте, подводите итоги года, разбирайтесь в своих желаниях и стройте планы на будущее. Это поможет вам обрести душевный покой и настроиться на правильный лад.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня для Козерога
Гороскоп на сегодня для Козерога
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 27 декабря 2019 года, для Козерога

Следите сегодня за своими словами и шутками, иначе возможен конфликт на работе. Научитесь заниматься своими делами, не разглашая всем свои планы и не напрягая других своими просьбами. Полагайтесь только на себя, тогда и результат получите хороший.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня для Водолея
Гороскоп на сегодня для Водолея
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 27 декабря 2019 года, для Водолея

Постарайтесь сохранить мир и спокойствие с вашими домочадцами. Запаситесь терпением и постарайтесь прислушаться к тому, что вам говорят. Вас ждет любовь и понимание, а они стоят приложенных усилий.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня для Рыб
Гороскоп на сегодня для Рыб
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 27 декабря 2019 года, для Рыб

Сейчас у вас активный период, когда важно все успеть сделать. Наберитесь терпения, контролируйте свои эмоции и следуйте плану, чтобы все успеть и не довести до скандала. Настройтесь на мирное решение вопросов.

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