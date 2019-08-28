Гороскоп на 28 августа: все знаки зодиака
Астрологический прогноз на 28 августа для всех знаков зодиака
Гороскоп на сегодня, 28 августа 2019 года, предусматривает, что нерешенные проблемы будут постоянно напоминать о себе. Чтобы выходные прошли спокойно, постарайтесь сегодня завершить большую часть дел.
Сегодня вам стоит сохранять спокойствие, избегать споров. После работы поспешите домой и не совершайте вечерних прогулок в одиночестве.
Гороскоп на сегодня 28 августа 2019 года для Овнов
День, несущий спокойствие, обретение новых источников заработка, душевное равновесие. Опасайтесь сплетен, чужих советов и завистников.
Гороскоп на сегодня 28 августа 2019 года для Тельцов
Не принимайте сегодня никаких важных решений и выжидайте. Возможны некоторые перемены в финансовом положении, но вот в какую сторону — пока не ясно.
Гороскоп на сегодня 28 августа 2019 года для Близнецов
В общении с начальством и коллегами сохраняйте спокойствие, избегайте споров, которые могут привести к принципиальному противостоянию.
Гороскоп на сегодня 28 августа 2019 года для Раков
В ближайшее время вас ожидает успех в бизнесе. Используйте по максимуму каждую подвернувшуюся возможность для достижения своих целей.
Гороскоп на сегодня 28 августа 2019 года для Львов
В любом деле остерегайтесь идти на поводу своих страстей, избегайте резких высказываний в адрес шефа, иначе благоприятного результата не ждите.
Гороскоп на сегодня 28 августа 2019 года для Дев
В этот день вы без особенных усилий сможете реализовать несколько выгодных проектов. Все они обещают вам значительную прибыль в ближайшее время.
Гороскоп на сегодня 28 августа 2019 года для Весов
Сегодня вам нужно сосредоточиться на главном и не отвлекаться на детали. Кропотливый труд обязательно принесет хорошие результаты.
Гороскоп на сегодня 28 августа 2019 года для Скорпионов
В этот день вероятно получение новых интересных предложений. Не спешите соглашаться, пока не обдумаете перспективы каждого из них.
Гороскоп на сегодня 28 августа 2019 года для Стрельцов
Сегодня вам стоит сохранять спокойствие, избегать споров. После работы поспешите домой и не совершайте вечерних прогулок в одиночестве.
Гороскоп на сегодня 28 августа 2019 года для Козерогов
Не ждите быстрого результата своей работы. Все что вы делаете сейчас, обязательно принесет плоды, но в будущем, так что запаситесь терпением и ждите.
Гороскоп на сегодня 28 августа 2019 года для Водолеев
Сегодня вам удастся преодолеть козни противников и улучшить свое материальное благосостояние. Так что этот день вполне можно назвать удачным.
Гороскоп на сегодня 28 августа 2019 года для Рыб
Нерешенные проблемы будут постоянно напоминать о себе. Чтобы выходные прошли спокойно, постарайтесь сегодня завершить большую часть дел.
Напомним, что ранее мы писали о гороскопе на август 2019 для всех знаков зодиака.
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