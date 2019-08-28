Гороскоп на 28 августа: все знаки зодиака

Астрологический прогноз на 28 августа для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня, 28 августа 2019 года, предусматривает, что нерешенные проблемы будут постоянно напоминать о себе. Чтобы выходные прошли спокойно, постарайтесь сегодня завершить большую часть дел.

Сегодня вам стоит сохранять спокойствие, избегать споров. После работы поспешите домой и не совершайте вечерних прогулок в одиночестве.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня 28 августа 2019 года для Овнов

День, несущий спокойствие, обретение новых источников заработка, душевное равновесие. Опасайтесь сплетен, чужих советов и завистников.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на сегодня 28 августа 2019 года для Тельцов

Не принимайте сегодня никаких важных решений и выжидайте. Возможны некоторые перемены в финансовом положении, но вот в какую сторону — пока не ясно.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня 28 августа 2019 года для Близнецов

В общении с начальством и коллегами сохраняйте спокойствие, избегайте споров, которые могут привести к принципиальному противостоянию.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня 28 августа 2019 года для Раков

В ближайшее время вас ожидает успех в бизнесе. Используйте по максимуму каждую подвернувшуюся возможность для достижения своих целей.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня 28 августа 2019 года для Львов

В любом деле остерегайтесь идти на поводу своих страстей, избегайте резких высказываний в адрес шефа, иначе благоприятного результата не ждите.

Дева (24 августа – 22 сентября)

Гороскоп на сегодня 28 августа 2019 года для Дев

В этот день вы без особенных усилий сможете реализовать несколько выгодных проектов. Все они обещают вам значительную прибыль в ближайшее время.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня 28 августа 2019 года для Весов

Сегодня вам нужно сосредоточиться на главном и не отвлекаться на детали. Кропотливый труд обязательно принесет хорошие результаты.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня 28 августа 2019 года для Скорпионов

В этот день вероятно получение новых интересных предложений. Не спешите соглашаться, пока не обдумаете перспективы каждого из них.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня 28 августа 2019 года для Стрельцов

Сегодня вам стоит сохранять спокойствие, избегать споров. После работы поспешите домой и не совершайте вечерних прогулок в одиночестве.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня 28 августа 2019 года для Козерогов

Не ждите быстрого результата своей работы. Все что вы делаете сейчас, обязательно принесет плоды, но в будущем, так что запаситесь терпением и ждите.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня 28 августа 2019 года для Водолеев

Сегодня вам удастся преодолеть козни противников и улучшить свое материальное благосостояние. Так что этот день вполне можно назвать удачным.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня 28 августа 2019 года для Рыб

Нерешенные проблемы будут постоянно напоминать о себе. Чтобы выходные прошли спокойно, постарайтесь сегодня завершить большую часть дел.

Напомним, что ранее мы писали о гороскопе на август 2019 для всех знаков зодиака.

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