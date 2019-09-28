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Гороскоп на 28 сентября: все знаки зодиака

Астрологический прогноз на 28 сентября для всех знаков зодиака

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 06:00

Гороскоп на 28 сентября 2019 года: сегодня груз домашних хлопот сегодня полностью ляжет на ваши плечи, не рассчитывайте на помощь семьи

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня, 28 сентября 2019 года, для Овнов

Проведите этот выходной с друзьями и не думайте о работе.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на сегодня, 28 сентября 2019 года, для Тельцов

В этот день попробуйте заняться духовными практиками, например, медитацией.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня, 28 сентября 2019 года, для Близнецов

Когда вас попросят о помощи члены вашей семьи – не отказывайте, а помогите им. Быть может, через некоторое время вы тоже окажетесь в подобной ситуации.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня, 28 сентября 2019 года, для Раков

Сегодня нужно заняться домашними делами, а вечер хорошо провести с верными друзьями.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня, 28 сентября 2019 года, для Львов

Груз домашних хлопот сегодня полностью ляжет на ваши плечи, не рассчитывайте на помощь семьи.

Дева (24 августа – 22 сентября)

Гороскоп на сегодня, 28 сентября 2019 года, для Дев

Подумайте о том, о чем мечтает ваш партнер и попробуйте исполнить ее или его желание.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня, 28 сентября 2019 года, для Весов

Хороший день для смены стиля, прически и похода по магазинам с друзьями.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня, 28 сентября 2019 года, для Скорпионов

День будет переполнен негативной энергетикой, попробуйте не обращать внимания на проблемы.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня, 28 сентября 2019 года, для Стрельцов

Хороший день для интересных покупок, но нужно следить, чтобы вас не обманули.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня, 28 сентября 2019 года, для Козерогов

Сегодня — прекрасный день для построения планов на будущие. Хорошо их обсудить с друзьями и близкими.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня, 28 сентября 2019 года, для Водолеев

В этот день уделите внимание смене обои в доме или попробуйте купить новую мебель.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня, 28 сентября 2019 года, для Рыб

Окружающие будут вам сегодня только мешать. Нужно уединиться.

Напомним, что ранее мы писали гороскоп на сентябрь 2019 для знака Дева.

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Источник: Сегодня
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