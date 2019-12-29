Гороскоп на 29 декабря для всех знаков зодиака: что нужно сегодня сделать
Астрологический прогноз на 29 декабря для всех знаков зодиака
Гороскоп на сегодня, 29 декабря 2019 года, для Овна
Сегодня материальная сторона вашей жизни будет на первом месте. Вы достигнете в этой сфере успеха, если сможете не отвлекаться и сконцентрироваться на важном.
Гороскоп на сегодня, 29 декабря 2019 года, для Тельца
Займитесь работой. Это вам необходимо не только для того, чтобы закрыть финансовые вопросы, но и для того, чтобы понять, куда двигаться дальше. Если есть ощущение, что вы не на своем месте, самое время найти работу по душе.
Гороскоп на сегодня, 29 декабря 2019 года, для Близнецов
Важный день для составления плана и обозначения своих целей на ближайшее полугодие. Сможете правильно выделить приоритеты и обозначить вектор движения.
Гороскоп на сегодня, 29 декабря 2019 года, для Рака
Денежные вопросы будут крутиться сегодня в вашей голове целый день. Вы будете искать дополнительные источники заработка и сможете их найти, если не будете сидеть сложа руки.
Гороскоп на сегодня, 29 декабря 2019 года, для Льва
У вас сегодня будет мощный подъем сил и энергии. Воспользуйтесь этим, чтобы реализовать все свои задумки. Будьте добрее.
Гороскоп на сегодня, 29 декабря 2019 года, для Девы
Сегодня вы будете чувствовать себя уязвимым. Постарайтесь избегать шумных компаний и масштабных действий. Лучше проведите день в уединении.
Гороскоп на сегодня, 29 декабря 2019 года, для Весов
Удачный день, чтобы вспомнить о спорте, здоровом питании и заняться, наконец-то, своим здоровьем. Потом вы сами будете радоваться результату.
Гороскоп на сегодня, 29 декабря 2019 года, для Скорпиона
Хороший день, чтобы заняться самореализацией. Запишитесь на курсы, в спортзал, прочтите книгу, которая давно лежит у вас на полке, – все будет на пользу.
Гороскоп на сегодня, 29 декабря 2019 года, для Стрельца
Сегодня вы можете быть немного агрессивным по отношению к своим домочадцам. Это все из-за нагрузки, которую вы на себя взвалили. Пора отдохнуть.
Гороскоп на сегодня, 29 декабря 2019 года, для Козерога
Отличный период, чтобы заняться отношениями. Романтическое свидание, подарок, приятный сюрприз – все будет иметь наилучшие последствия для вас.
Гороскоп на сегодня, 29 декабря 2019 года, для Водолея
Сегодня возможны полезные деловые встречи и переговоры, которые дадут вам хорошие перспективы для карьеры. Следите за словами и действиями.
Гороскоп на сегодня, 29 декабря 2019 года, для Рыб
Сегодня хороший день, чтобы заняться улучшением своего финансового состояния. Получите выгодное предложение, которое позволит, помимо больших денег, получить еще и карьерный рост.
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