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Гороскоп на 29 декабря для всех знаков зодиака: что нужно сегодня сделать

Астрологический прогноз на 29 декабря для всех знаков зодиака

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 05:06
Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Pexels

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня для Овна
Гороскоп на сегодня для Овна
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 29 декабря 2019 года, для Овна

Сегодня материальная сторона вашей жизни будет на первом месте. Вы достигнете в этой сфере успеха, если сможете не отвлекаться и сконцентрироваться на важном.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на сегодня для Тельца
Гороскоп на сегодня для Тельца
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 29 декабря 2019 года, для Тельца

Займитесь работой. Это вам необходимо не только для того, чтобы закрыть финансовые вопросы, но и для того, чтобы понять, куда двигаться дальше. Если есть ощущение, что вы не на своем месте, самое время найти работу по душе.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня для Близнецов
Гороскоп на сегодня для Близнецов
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 29 декабря 2019 года, для Близнецов

Важный день для составления плана и обозначения своих целей на ближайшее полугодие. Сможете правильно выделить приоритеты и обозначить вектор движения.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня для Рака
Гороскоп на сегодня для Рака
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 29 декабря 2019 года, для Рака

Денежные вопросы будут крутиться сегодня в вашей голове целый день. Вы будете искать дополнительные источники заработка и сможете их найти, если не будете сидеть сложа руки.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня для Льва
Гороскоп на сегодня для Льва
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 29 декабря 2019 года, для Льва

У вас сегодня будет мощный подъем сил и энергии. Воспользуйтесь этим, чтобы реализовать все свои задумки. Будьте добрее.

Дева (24 августа – 22 сентября)

Гороскоп на сегодня для Девы
Гороскоп на сегодня для Девы
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 29 декабря 2019 года, для Девы

Сегодня вы будете чувствовать себя уязвимым. Постарайтесь избегать шумных компаний и масштабных действий. Лучше проведите день в уединении.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня для Весов
Гороскоп на сегодня для Весов
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 29 декабря 2019 года, для Весов

Удачный день, чтобы вспомнить о спорте, здоровом питании и заняться, наконец-то, своим здоровьем. Потом вы сами будете радоваться результату.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня для Скорпиона
Гороскоп на сегодня для Скорпиона
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 29 декабря 2019 года, для Скорпиона

Хороший день, чтобы заняться самореализацией. Запишитесь на курсы, в спортзал, прочтите книгу, которая давно лежит у вас на полке, – все будет на пользу.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня для Стрельца
Гороскоп на сегодня для Стрельца
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 29 декабря 2019 года, для Стрельца

Сегодня вы можете быть немного агрессивным по отношению к своим домочадцам. Это все из-за нагрузки, которую вы на себя взвалили. Пора отдохнуть.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня для Козерога
Гороскоп на сегодня для Козерога
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 29 декабря 2019 года, для Козерога

Отличный период, чтобы заняться отношениями. Романтическое свидание, подарок, приятный сюрприз – все будет иметь наилучшие последствия для вас.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня для Водолея
Гороскоп на сегодня для Водолея
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 29 декабря 2019 года, для Водолея

Сегодня возможны полезные деловые встречи и переговоры, которые дадут вам хорошие перспективы для карьеры. Следите за словами и действиями.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня для Рыб
Гороскоп на сегодня для Рыб
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 29 декабря 2019 года, для Рыб

Сегодня хороший день, чтобы заняться улучшением своего финансового состояния. Получите выгодное предложение, которое позволит, помимо больших денег, получить еще и карьерный рост.

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Источник: Сегодня
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