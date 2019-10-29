Гороскоп на 29 октября: все знаки зодиака

Астрологический прогноз на 29 октября для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня, 29 октября 2019 года, для Овна

Удачный день для новых начинаний, проектов, знакомств. Будете иметь успех у друзей и родных, умело уделяя время и внимание всем. Вечером уделите время и себе, чтобы восстановить энергию.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на сегодня, 29 октября 2019 года, для Тельца

Можете почувствовать недомогание, поэтому лучше позаботьтесь о себе. Ешьте здоровую пищу, витамины, тепло одевайтесь и не засиживайтесь на работе. Вечер проведите в семейном кругу.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня, 29 октября 2019 года, для Близнецов

Те цели, которые вы себе давно ставили – могут стать реальностью уже сегодня. Главное не бездельничать, а взять все дела под контроль. Потому что незавершенные сегодня дела, могут потом очень долго зависнуть в этом состоянии.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня, 29 октября 2019 года, для Рака

Можете получить сегодня от близких просьбу о помощи – постарайтесь помочь настолько, насколько вы можете это сделать. Это важно не только для них, но и для вас – так вы наполнитесь энергией и почувствуете прилив сил и веру в свои возможности.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня, 29 октября 2019 года, для Льва

Львы захотят сегодня помериться силой с общественным мнением. Главное иметь свое мнения и держаться этой линий, не обвиняя и не переубеждая никого в своей правоте. Если вы уверенны в своих словах, то сможете убедить других в своей правоте без агрессии и негатива.

Дева (24 августа – 22 сентября)

Гороскоп на сегодня, 29 октября 2019 года, для Девы

Отдайтесь сегодня любовным отношениям. Приготовьте завтра, сделайте сюрприз среди рабочего дня или устройте романтический ужин – все сегодня будет к месту и уметь успех. Те, кто не решался сказать о своих чувствах – смело может это сделать сегодня.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня, 29 октября 2019 года, для Весов

Проведите сегодня немного времени наедине с собой. Это поможет вам немного отвлечься и перезагрузить свои мысли. Вечером почитайте книгу, посмотрите приятный фильм, не допускайте сегодня больших перепадов эмоций – пусть день пройдет в легком ритме.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня, 29 октября 2019 года, для Скорпиона

Сегодня риск будет оправдан и будет иметь успех. Особенно это касается рабочих вопросов и проектов. Сможете достичь новых вершин и продвинуться по карьерной лестнице. Главное правило на сегодня – нельзя сидеть на одном месте, только движение вперед выведет вас на новый уровень.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня, 29 октября 2019 года, для Стрельца

Можете сегодня попасть в дискуссию или перепалку, главное держите себя в руках, а эмоции и слова под контролем. К вечеру ситуация перестанет быть такой накаленной, поэтому самое время выдохнуть и расслабиться в кругу друзей.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня, 29 октября 2019 года, для Козерога

Сегодня вас может атаковать лень, что может сказаться на работе. Напишите себе план на день, посмотрите на список своих целей на будущее и начните работать над их осуществлением. Мотивация поможет вам взять себя в руки.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня, 29 октября 2019 года, для Водолея

День будет насыщенным различными событиями, сможете успеть многое сделать. Получите хорошие новости на работе. Вечер проведите с любимым человеком – вам обоим это нужно, чтобы расслабиться и наполниться энергией.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня, 29 октября 2019 года, для Рыб

Для вас сегодняшний день будет довольно нейтральным без каких-либо перекосов в одну или другую сторону. Важно наметить себе план и действовать согласно нему, чтобы день не прошел впустую.

Ранее мы уже писали гороскоп на октябрь 2019 для всех знаков зодиака.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.