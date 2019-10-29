Гороскоп на 29 октября: все знаки зодиака
Астрологический прогноз на 29 октября для всех знаков зодиака
Удачный день для новых начинаний, проектов, знакомств. Будете иметь успех у друзей и родных, умело уделяя время и внимание всем. Вечером уделите время и себе, чтобы восстановить энергию.
Можете почувствовать недомогание, поэтому лучше позаботьтесь о себе. Ешьте здоровую пищу, витамины, тепло одевайтесь и не засиживайтесь на работе. Вечер проведите в семейном кругу.
Те цели, которые вы себе давно ставили – могут стать реальностью уже сегодня. Главное не бездельничать, а взять все дела под контроль. Потому что незавершенные сегодня дела, могут потом очень долго зависнуть в этом состоянии.
Можете получить сегодня от близких просьбу о помощи – постарайтесь помочь настолько, насколько вы можете это сделать. Это важно не только для них, но и для вас – так вы наполнитесь энергией и почувствуете прилив сил и веру в свои возможности.
Львы захотят сегодня помериться силой с общественным мнением. Главное иметь свое мнения и держаться этой линий, не обвиняя и не переубеждая никого в своей правоте. Если вы уверенны в своих словах, то сможете убедить других в своей правоте без агрессии и негатива.
Отдайтесь сегодня любовным отношениям. Приготовьте завтра, сделайте сюрприз среди рабочего дня или устройте романтический ужин – все сегодня будет к месту и уметь успех. Те, кто не решался сказать о своих чувствах – смело может это сделать сегодня.
Проведите сегодня немного времени наедине с собой. Это поможет вам немного отвлечься и перезагрузить свои мысли. Вечером почитайте книгу, посмотрите приятный фильм, не допускайте сегодня больших перепадов эмоций – пусть день пройдет в легком ритме.
Сегодня риск будет оправдан и будет иметь успех. Особенно это касается рабочих вопросов и проектов. Сможете достичь новых вершин и продвинуться по карьерной лестнице. Главное правило на сегодня – нельзя сидеть на одном месте, только движение вперед выведет вас на новый уровень.
Можете сегодня попасть в дискуссию или перепалку, главное держите себя в руках, а эмоции и слова под контролем. К вечеру ситуация перестанет быть такой накаленной, поэтому самое время выдохнуть и расслабиться в кругу друзей.
Сегодня вас может атаковать лень, что может сказаться на работе. Напишите себе план на день, посмотрите на список своих целей на будущее и начните работать над их осуществлением. Мотивация поможет вам взять себя в руки.
День будет насыщенным различными событиями, сможете успеть многое сделать. Получите хорошие новости на работе. Вечер проведите с любимым человеком – вам обоим это нужно, чтобы расслабиться и наполниться энергией.
Для вас сегодняшний день будет довольно нейтральным без каких-либо перекосов в одну или другую сторону. Важно наметить себе план и действовать согласно нему, чтобы день не прошел впустую.
Ранее мы уже писали гороскоп на октябрь 2019 для всех знаков зодиака.
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