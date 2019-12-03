Гороскоп на 3 декабря для всех знаков зодиака: чем сегодня лучше заняться

Астрологический прогноз на 3 декабря для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня Фото: Pexels

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня, 3 декабря 2019 года, для Овна

Самообразование будет даваться вам сегодня очень легко и продуктивно. Сможете получить хорошие знания и даже подумать о смене профессии. Главное не сидите сложа руки, а учитесь.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на сегодня, 3 декабря 2019 года, для Тельца

Отличный день для романтических проявлений и ухаживаний. Будьте сегодня открыты, расслаблены и милы. Принимайте любовь и отвечайте на нее взаимностью.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня, 3 декабря 2019 года, для Близнецов

Можете сегодня стать перед выбором. Но не стоит отчаиваться и впадать в крайности – притормозите и подумайте, чего вы хотите на самом деле. Не игнорируйте свою интуицию – она вас не подведет.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня, 3 декабря 2019 года, для Рака

Отличный день, чтобы заняться своим здоровьем. Спорт, правильное питание, много воды и отдыха сделают вас счастливым и здоровым человеком. Не отказывайте себе в этом.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня, 3 декабря 2019 года, для Льва

Все ваши рабочие вопросы потребуют от вас сегодня щепетильности. Не раскрывайте никому свои планы – возможна утечка информации. Поговорите с начальством, ведь у вас большие шансы на получение повышения.

Дева (24 августа – 22 сентября)

Гороскоп на сегодня, 3 декабря 2019 года, для Девы

Сегодня важно будет немного притормозить и проанализировать свою жизнь. Вам нужно научиться наслаждаться тем, что у вас уже есть, а не бежать в поисках чего-то незримого.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня, 3 декабря 2019 года, для Весов

Не ввязывайтесь сегодня ни в какие перепалки и конфликты. Есть вероятность, что испортите отношения с близкими людьми. Запаситесь терпением и все вопросы получиться решить спокойно.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня, 3 декабря 2019 года, для Скорпиона

Хороший день для планирования. Выделите несколько часов, устройтесь поудобнее, чтобы вас ничего не отвлекало, возьмите в руки блокнот и напишите подробный план на ближайшие полгода. Это станет для вас отличной мотивацией.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня, 3 декабря 2019 года, для Стрельца

Отличный день для знакомств, которые станут вам очень полезными. Настройтесь на позитив, включите все свое обаяние и получите хороший результат. День пройдет легко.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня, 3 декабря 2019 года, для Козерога

Благоприятный день, чтобы провести его со своими близкими и родными людьми. Приготовьте вкусный ужин или просто пригласите на кофе – время, проведенное с родственниками подарит вам много положительных эмоций.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня, 3 декабря 2019 года, для Водолея

Сегодня день будет испытывать вас на прочность. Но не поддавайтесь унынию и панике. Возьмите себя в руки и настройтесь на позитив – вы сможете достичь хороших результатов, как в профессиональной деятельности, так и на личном фронте.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня, 3 декабря 2019 года, для Рыб

Удачный день для решения финансовых и рабочих вопросов. День будет насыщенным, поэтому вечер проведите с любимым человеком. Это подзарядит вас энергией и подарит много положительных эмоций.

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