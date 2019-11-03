Гороскоп на 3 ноября: все знаки зодиака
Астрологический прогноз на 3 ноября для всех знаков зодиака
Сегодня отличный день, чтобы реализовать все свои творческие проекты и планы. Постарайтесь уделить этой вашей стороне больше времени. Сейчас это важно для того, чтобы вы смогли переключиться и переместить фокус с повседневных проблем на то, что приносит вам удовольствие.
Ваше упрямство сыграет сегодня вам не на руку, споры и конфликты станут логичным завершением дня. Если хотите избежать серьезных последствий – научитесь контролировать свои эмоции и идти на конфликт.
К вам сегодня могут обратиться за помощью не только родные и близкие, но и абсолютно незнакомые люди. Помочь, конечно, нужно, но не в ущерб себе. Будьте внимательны и избирательны в просьбах.
Будьте сегодня более активны и инициативнее, чем всегда. Это поможет вам достичь успеха в делах рабочих и личных. Кроме того, от того, что все будет получаться, как вы планируете – вырастет самооценка, что станет отличным бонусом дня.
Сможете сегодня решить текущие проблемы, на которые в рабочие дни у вас не хватило времени. Смело беритесь за изучение чего-то нового, учебе сегодня будет даваться вам легко.
Благоприятный день для общения и расширения своей сети полезных контактов. Главное будьте собой и не старайтесь что-то изображать – это будет очень заметно.
Насладитесь сегодняшним днем, ничего не планируя и не контролируя. Расслабьтесь и делайте то, что хочется. Необходимые дела сделаете, когда появиться внутренняя мотивация.
Попробуйте сегодня отключить свою аналитичность во всем и понаблюдать за всем происходящим со стороны. Вы увидите, что многие люди з вашего окружения на самом деле не те, за кого себя выдают, а ваши близкие – заслуживают большей отдачи с вашей стороны. Устройте сегодня день созерцания.
Сможете сегодня реализовать свои давние задумки, воплотить идеи и вычеркнуть многие пункты из плана важных дел. Вас посетит сегодня муза инициативности и продуктивности. Воспользуйтесь этим на полную.
Если вы сомневались в своем партнере – самое время принять серьезное решение. Сегодня удачный день для заключения брака, переезда, заключения сделок и закрытия проектов.
Из-за своего нежелания идти на компромисс, можете попасть в неприятную ситуацию. В совместной жизни это необходимый навык, которому стоит научиться. Держите под контролем свои эмоции и сможете избежать конфликтных ситуаций.
Сегодня удачный период для генерирования новых идей. Обязательно фиксируйте их на бумаге – это увеличивает шансы на их скорое осуществление. Обстоятельства сложатся максимально удачно, чтобы у вас все получилось.
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