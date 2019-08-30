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Гороскоп на 30 августа: все знаки зодиака

Астрологический прогноз на 30 августа для всех знаков зодиака

Шиховец Елена
Сегодня, 06:00

Гороскоп на сегодня, 30 августа 2019 года, предусматривает, что это – благоприятный день для людей творческих профессий. Дарите людям радость, и она обязательно вернется к вам в десятикратном размере.

Упорство и уверенность станут вашими помощниками во всех делах. Принимаясь за новое дело, не оглядывайтесь на соперников, смотрите только вперед.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня, 30 августа 2019 года, для Овнов

Сегодня вероятны серьезные перемены в личной жизни. Будьте решительны, но терпеливы и находчивы и не испытывайте судьбу на прочность.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на сегодня, 30 августа 2019 года, для Тельцов

Благоприятный день для людей творческих профессий. Дарите людям радость, и она обязательно вернется к вам в десятикратном размере.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня, 30 августа 2019 года, для Близнецов

Вы можете позволить себе отдохнуть и перевести дух, несколько сменить обстановку- никаких срочных дел не будет, а текущие вполне могут подождать.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня, 30 августа 2019 года, для Раков

Упорство и уверенность станут вашими помощниками во всех делах. Принимаясь за новое дело, не оглядывайтесь на соперников, смотрите только вперед.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня, 30 августа 2019 года, для Львов

Вероятно новое знакомство или известие, которое может в корне изменить ваш образ жизни. Следует успокоиться и привести к равновесию чувства и мысли.

Дева (24 августа – 22 сентября)

Гороскоп на сегодня, 30 августа 2019 года, для Дев

Именно сегодня может произойти событие, которое серьезно повлияет на ваши дела и планы. Сделайте все возможное, чтоб перемены были к лучшему.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня, 30 августа 2019 года, для Весов

Внутреннее напряжение не даст вам собраться и реально оценить обстановку. Прежде чем делать окончательные выводы, следует успокоиться.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня, 30 августа 2019 года, для Скорпионов

Больше полагайтесь на собственную интуицию, нежели на советы друзей и сослуживцев. Идите к своей цели и не дайте сбить себя с толку.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня, 30 августа 2019 года, для Стрельцов

Сегодня следует определить границы своих возможностей, не ставить перед собой глобальных задач, а действовать поэтапно, таким образом вы большего добьетесь.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня, 30 августа 2019 года, для Козерогов

Нынче возможен прогресс в делах, связанных с коммерческой деятельностью, поисками новых источников заработка. Ваш риск будет оправдан.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня, 30 августа 2019 года, для Водолеев

Помощь со стороны сегодня только помешает делу и вызовет у вас раздражение. Сегодня вам удастся решить личные проблемы, если будете слушать себя.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня, 30 августа 2019 года, для Рыб

Самостоятельно справиться с делами у вас не хватит сил. Чтобы не допустить серьезной ошибки, просите помощи у людей, которым вы доверяете.

Напомним, что ранее мы писали о гороскопе на август 2019 для всех знаков зодиака

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Источник: Сегодня
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