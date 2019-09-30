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Гороскоп на 30 сентября: все знаки зодиака

Астрологический прогноз на 30 сентября для всех знаков зодиака

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 06:00

Гороскоп на 30 сентября 2019 года:

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня, 30 сентября 2019 года, для Овнов

Сегодня в работе поможет концентрация, выполнение приказов шефа и помощь коллег

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на сегодня, 30 сентября 2019 года, для Тельцов

Работа будет очень скучной, но она принесет свои плоды. Просто нужно пережить этот день.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня, 30 сентября 2019 года, для Близнецов

Воспользуйтесь юридической помощью, чтобы решить свои проблемы.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня, 30 сентября 2019 года, для Раков

Сконцентрируйтесь на работе. Другие дела будут вам только мешать.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня, 30 сентября 2019 года, для Львов

Умение вести диалог — вот ваш девиз на сегодня. Коммуникации — ваш конек.

Дева (24 августа – 22 сентября)

Гороскоп на сегодня, 30 сентября 2019 года, для Дев

Хороший день для того, чтобы внести красоту в вашу жизнь. Начните с букета цветов на рабочем столе.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня, 30 сентября 2019 года, для Весов

Сегодня — неплохой день для полезных знакомств, а вот кошелек прийдется затянуть потуже.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня, 30 сентября 2019 года, для Скорпионов

Попробуйте сделать коллег на работе вашими союзниками в решении трудовых вопросов.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня, 30 сентября 2019 года, для Стрельцов

Лучше плохая правда, чем хорошая ложь. Придерживайтесь этого правила.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня, 30 сентября 2019 года, для Козерогов

Остерегайтесь врагов и недоброжелателей. Вам поможет ваша осмотрительность.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня, 30 сентября 2019 года, для Водолеев

Не поддавайтесь на чувства ревности, это будет мешать вашим отношениям с партнером.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня, 30 сентября 2019 года, для Рыб

В этот день нужно слиться с коллективом.

Напомним, что ранее мы писали гороскоп на сентябрь 2019 для знака Дева.

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астрология знаки зодиака гороскоп на сегодня
Источник: Сегодня
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