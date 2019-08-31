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Гороскоп на 31 августа: все знаки зодиака

Астрологический прогноз на 31 августа для всех знаков зодиака

Шиховец Елена
Сегодня, 06:00
Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: pexels.com

Гороскоп на сегодня, 30 августа 2019 года, предусматривает, что не надо оставаться в уединении. Общение с людьми, которые вам симпатичны и приятны, поможет ощутить гармонию и покой.

Отличный день для встречи с друзьями. Не сидите дома, переборите свою лень и отправляйтесь на прогулку, в гости, в кино – куда угодно, подальше от компьютера.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня, 31 августа 2019 года, для Овнов

Нынешним днем не исключено выяснение отношений с окружающими вас людьми. Судьба посылает некие испытания, с которыми вы обязаны справиться.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на сегодня, 31 августа 2019 года, для Тельцов

Постарайтесь исключить физические перегрузки. Проведите день на открытом воздухе, в лесу или парке. Общение с близкими поможет восстановить силы.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня, 31 августа 2019 года, для Близнецов

Проведите день в кругу семьи. Общение с любимыми людьми, игры с детьми помогут снизить негативные тенденции дня и зарядить вас позитивом.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня, 31 августа 2019 года, для Раков

Наконец-то ваши дела начнут идти в гору. Сегодня вы будете хозяином ситуации. На службе и дома вы можете получить неожиданную поддержку.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня, 31 августа 2019 года, для Львов

Первая половина дня будет сопряжена с нестандартными ситуациями, с которыми вы сможете справиться только благодаря находчивости и чувству юмора.

Дева (24 августа – 22 сентября)

Гороскоп на сегодня, 31 августа 2019 года, для Дев

Сегодня могут произойти некоторые положительные перемены в финансовом положении, однако непредвиденные расходы или долги поглотят всю прибыль.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня, 31 августа 2019 года, для Весов

Отличный день для встречи с друзьями. Не сидите дома, переборите свою лень и отправляйтесь на прогулку, в гости, в кино – куда угодно, подальше от компьютера.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня, 31 августа 2019 года, для Скорпионов

Благоприятный день для удачного завершения дел. Но вы получите признание только в том случае, если ваши поступки будут основаны на реальной оценке происходящего.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня, 31 августа 2019 года, для Стрельцов

Этот день неблагоприятен для благополучного разрешения конфликтов, спорных вопросов — если таковые у вас имеются отложите их решение на пару дней.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня, 31 августа 2019 года, для Козерогов

Нынешний день сулит вам знакомство с новыми партнерами или успех в карьере. Вы сможете в полной мере проявить свой творческий потенциал.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня, 31 августа 2019 года, для Водолеев

Избегайте постороннего влияния — оно может привести к эмоциональному срыву. Доверяйте только своей интуиции, сегодня она вас не подведет.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня, 31 августа 2019 года, для Рыб

Рекомендуется не оставаться в уединении. Общение с людьми, которые вам симпатичны и приятны, поможет ощутить гармонию и покой.

Напомним, что ранее мы писали о гороскопе на август 2019 для всех знаков зодиака

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Источник: Сегодня
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