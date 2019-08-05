Гороскоп на 5 августа: все знаки зодиака

Астрологический прогноз на 5 августа для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня Фото: pexels.com

Гороскоп на сегодня, 5 августа 2019 года, предусматривает, что не нужно дать мелким трудностям испортить себе настроение, вы справитесь с любыми поручениями начальства, какими бы сложными и невыполнимыми они ни казались.

Сегодня вы будете медлительнее, чем обычно. Разберитесь, куда девается вся ваша энергия. Возможно, стоит пересмотреть свой рабочий график.

Не бойтесь совершать смелые шаги и предпринимать отчаянные действия. Но грани разумного все же преступать не стоит. Помните, что все хорошо в меру.

Читайте гороскоп на сегодня для всех знаков зодиака у нас на сайте.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня 5 августа 2019 года для Овнов

В этот день вам потребуется все ваше обаяние, чтобы расположить к себе незнакомого, но очень полезного для вашего дела человека.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на сегодня 5 августа 2019 года для Тельцов

Все самые сложные рабочие проблемы с успехом решатся, главное не сидеть без дела. Начните с самого простого, а дальше все пойдет как по маслу.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня 5 августа 2019 года для Близнецов

Не уверены в своих силах — не берите на себя дополнительные обязанности. Завершите текущие дела, немного отдохните — а потом беритесь за новые задачи.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня 5 августа 2019 года для Раков

Не бойтесь совершать смелые шаги и предпринимать отчаянные действия. Но грани разумного все же преступать не стоит. Помните, что все хорошо в меру.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня 5 августа 2019 года для Львов

Если хотите, чтобы работа шла легко и вы не чувствовали себя напряженно — идите первым на примирение и установление нормальных отношений.

Дева (24 августа – 22 сентября)

Гороскоп на сегодня 5 августа 2019 года для Дев

Сегодня вы будете медлительнее, чем обычно. Разберитесь, куда девается вся ваша энергия. Возможно, стоит пересмотреть свой рабочий график.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня 5 августа 2019 года для Весов

Неплохой день для того, чтобы открыть какое-нибудь новое дело. Сегодня стоит сделать первые шаги к осуществлению собственной мечты.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня 5 августа 2019 года для Скорпионов

Не дайте мелким трудностям испортить себе настроение, вы справитесь с любыми поручениями начальства, какими бы сложными и невыполнимыми они ни казались.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня 5 августа 2019 года для Стрельцов

Скорее всего, сегодня вам придется заняться делом, в котором вы не особо компетентны. Не стесняйтесь просить совета у знающего толк в таких делах человека.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня 5 августа 2019 года для Козерогов

Неплохой день для новых знакомств. Однако не стоит слишком увлекаться мимолетными приятелями, проверенные временем друзья всегда лучше.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня 5 августа 2019 года для Водолеев

В этот день стоит взять инициативу на себя и не спрашивать у шефа разрешения по каждому пустяковому поводу, ведь вы все прекрасно знаете и умеете.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня 5 августа 2019 года для Рыб

Если кто-то попытается выставить вас виноватым, защищайте себя и свои интересы. Не позволяйте окружающим вмешиваться в ваши дела.

Напомним, что ранее мы писали о гороскопе на август 2019 для всех знаков зодиака.

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