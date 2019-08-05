Гороскоп на 5 августа: все знаки зодиака
Астрологический прогноз на 5 августа для всех знаков зодиака
Гороскоп на сегодня, 5 августа 2019 года, предусматривает, что не нужно дать мелким трудностям испортить себе настроение, вы справитесь с любыми поручениями начальства, какими бы сложными и невыполнимыми они ни казались.
Сегодня вы будете медлительнее, чем обычно. Разберитесь, куда девается вся ваша энергия. Возможно, стоит пересмотреть свой рабочий график.
Не бойтесь совершать смелые шаги и предпринимать отчаянные действия. Но грани разумного все же преступать не стоит. Помните, что все хорошо в меру.
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Гороскоп на сегодня 5 августа 2019 года для Овнов
В этот день вам потребуется все ваше обаяние, чтобы расположить к себе незнакомого, но очень полезного для вашего дела человека.
Гороскоп на сегодня 5 августа 2019 года для Тельцов
Все самые сложные рабочие проблемы с успехом решатся, главное не сидеть без дела. Начните с самого простого, а дальше все пойдет как по маслу.
Гороскоп на сегодня 5 августа 2019 года для Близнецов
Не уверены в своих силах — не берите на себя дополнительные обязанности. Завершите текущие дела, немного отдохните — а потом беритесь за новые задачи.
Гороскоп на сегодня 5 августа 2019 года для Раков
Не бойтесь совершать смелые шаги и предпринимать отчаянные действия. Но грани разумного все же преступать не стоит. Помните, что все хорошо в меру.
Гороскоп на сегодня 5 августа 2019 года для Львов
Если хотите, чтобы работа шла легко и вы не чувствовали себя напряженно — идите первым на примирение и установление нормальных отношений.
Гороскоп на сегодня 5 августа 2019 года для Дев
Сегодня вы будете медлительнее, чем обычно. Разберитесь, куда девается вся ваша энергия. Возможно, стоит пересмотреть свой рабочий график.
Гороскоп на сегодня 5 августа 2019 года для Весов
Неплохой день для того, чтобы открыть какое-нибудь новое дело. Сегодня стоит сделать первые шаги к осуществлению собственной мечты.
Гороскоп на сегодня 5 августа 2019 года для Скорпионов
Не дайте мелким трудностям испортить себе настроение, вы справитесь с любыми поручениями начальства, какими бы сложными и невыполнимыми они ни казались.
Гороскоп на сегодня 5 августа 2019 года для Стрельцов
Скорее всего, сегодня вам придется заняться делом, в котором вы не особо компетентны. Не стесняйтесь просить совета у знающего толк в таких делах человека.
Гороскоп на сегодня 5 августа 2019 года для Козерогов
Неплохой день для новых знакомств. Однако не стоит слишком увлекаться мимолетными приятелями, проверенные временем друзья всегда лучше.
Гороскоп на сегодня 5 августа 2019 года для Водолеев
В этот день стоит взять инициативу на себя и не спрашивать у шефа разрешения по каждому пустяковому поводу, ведь вы все прекрасно знаете и умеете.
Гороскоп на сегодня 5 августа 2019 года для Рыб
Если кто-то попытается выставить вас виноватым, защищайте себя и свои интересы. Не позволяйте окружающим вмешиваться в ваши дела.
Напомним, что ранее мы писали о гороскопе на август 2019 для всех знаков зодиака.
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