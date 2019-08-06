Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Гороскоп на 6 августа: все знаки зодиака

Астрологический прогноз на 6 августа для всех знаков зодиака

Шиховец Елена
Сегодня, 06:00

Гороскоп на сегодня, 6 августа 2019 года, предусматривает, что 

Читайте также:
Гороскоп на неделю 4-10 августа для всех знаков зодиака

Читайте гороскоп на сегодня для всех знаков зодиака у нас на сайте.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня 6 августа 2019 года для Овнов

Не перекладывайте свои обязанности на плечи коллег. Есть вероятность, что вы лишитесь этих полномочий, а это отразится на вашей зарплате.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на сегодня 6 августа 2019 года для Тельцов

Столь насыщенные дни, как этот, встречаются не так уж часто. Вы сможете сделать намного больше, чем планировали, а значит, конец недели будет спокойным.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня 6 августа 2019 года для Близнецов

В этот день вы будете находиться в центре всеобщего внимания. А значит, нужно тщательно продумать не только свой образ, но и следить за речью.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня 6 августа 2019 года для Раков

Надо полагать, у вас намечается очень непростой день. Сохраняйте спокойствие, будьте терпеливы — и вы справитесь с любыми поставленными задачами.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня 6 августа 2019 года для Львов

Если коллеги с легкостью соглашаются подменить вас, это должно насторожить. Подумайте, возможно, они видят что-то, чего не замечаете вы.

Дева (24 августа – 22 сентября)

Гороскоп на сегодня 6 августа 2019 года для Дев

Без интриг на рабочем месте невозможно. Сегодня у вас будет шанс как следует повеселиться и развлечь коллег, обладающих чувством юмора.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня 6 августа 2019 года для Весов

Избегайте большого скопления людей. Посвятите день только себе. Прогулки в одиночестве помогут вам снова обрести душевную гармонию. 

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня 6 августа 2019 года для Скорпионов

Перед тем как приступить к принятию ответственных и стратегически важных решений, продумайте свой имидж — он должен быть безупречным.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня 6 августа 2019 года для Стрельцов

Не берите на себя слишком много. Больше работы вы все равно не сделаете, а вот лишние проблемы можете приобрести в неограниченном количестве. 

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня 6 августа 2019 года для Козерогов

Не берите на себя слишком много. Больше работы вы все равно не сделаете, а вот лишние проблемы можете приобрести в неограниченном количестве. 

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня 6 августа 2019 года для Водолеев

Подходящий день для крупных вложений и покупок. Все ваши затраченные средства в самое ближайшее время окупятся новыми заработками. 

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня 6 августа 2019 года для Рыб

День обещает порадовать спокойствием и размеренностью. От вас лишь требуется не искать приключений, не ввязываться в авантюры.

Напомним, что ранее мы писали о гороскопе на август 2019 для всех знаков зодиака

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Гороскоп на август 2019 для знака Рыбы: цените то, что имеете Гороскоп на август 2019 для знака Водолей: вы готовы к переменам в личной жизни Гороскоп на август 2019 для знака Козерог: не давайте несбыточных обещаний Гороскоп на август 2019 для знака Стрелец: пришло время перезагрузки
знаки зодиака гороскоп на сегодня
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Мифы о йоге, в которые уже стыдно верить
Мифы о йоге, в которые уже стыдно верить
Для красивой и чистой кожи: топ-5 продуктов с пробиотиками
Для красивой и чистой кожи: топ-5 продуктов с пробиотиками
Ученые раскрыли секрет бесценной пользы клетчатки
Ученые раскрыли секрет бесценной пользы клетчатки
От любви до ненависти: Лобода унизила Линдеманна
От любви до ненависти: Лобода унизила Линдеманна

Популярные статьи

Вчера, 19:45Events

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

Вчера, 17:47Шоу-бизнес

Костюм Дженнифер Лопес "не выдержал" концерта в Москве: видео

Вчера, 14:01Fun

5 августа: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Вчера, 14:01Fun

Девушка разоблачила измену парня благодаря детали на фото в сети

Вчера, 11:35Техно

Xiaomi готовит эко-смартфон с солнечной батареей: фото

Вчера, 11:30Шоу-бизнес

Киану Ривз смутил поклонников внешним видом: фото

Вчера, 09:36Fun

Курьезное видео: слон случайно снял бюстгальтер с модели Playboy

Вчера, 09:04Шоу-бизнес

ТОП-5 самых громких звездных свадеб сезона

Вчера, 09:04Fun

Ученые соединили эмбрион человека и обезьяны: все подробности

4 августаТехно

Старый смартфон тормозит: ТОП-5 советов по ускорению

4 августаFun

4 августа: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

4 августаТехно

Космический корабль NASA "откусил" кусок Солнца

4 августаПсихология

Гороскоп на неделю 4-10 августа для всех знаков зодиака

3 августаEvents

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

3 августаТехно

Подлый астероид взял Землю "в прицел": NASA обеспокоено

3 августаFun

3 августа: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Новости партнеров

Как мужчины убивают своих жен
Как мужчины убивают своих жен
Антитренды выпускного, от которых хочется плакать
Антитренды выпускного, от которых хочется плакать
Бывшая няня рассказала о «неконтролируемых» детях Анджелины Джоли
Бывшая няня рассказала о «неконтролируемых» детях Анджелины Джоли
Для ленивых: 5 способов сбросить лишний вес, не напрягаясь
Для ленивых: 5 способов сбросить лишний вес, не напрягаясь
Ученые обнаружили связь между сном, памятью и шизофренией
Ученые обнаружили связь между сном, памятью и шизофренией
Мифы о йоге, в которые уже стыдно верить
Мифы о йоге, в которые уже стыдно верить
Вот так «подарочек»: Лесе Никитюк разбили автомобиль (фото)
Вот так «подарочек»: Лесе Никитюк разбили автомобиль (фото)
10 продуктов, которые помогают сбросить вес
10 продуктов, которые помогают сбросить вес