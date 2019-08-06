Гороскоп на 6 августа: все знаки зодиака

Астрологический прогноз на 6 августа для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня, 6 августа 2019 года, предусматривает, что

Читайте гороскоп на сегодня для всех знаков зодиака у нас на сайте.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня 6 августа 2019 года для Овнов

Не перекладывайте свои обязанности на плечи коллег. Есть вероятность, что вы лишитесь этих полномочий, а это отразится на вашей зарплате.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на сегодня 6 августа 2019 года для Тельцов

Столь насыщенные дни, как этот, встречаются не так уж часто. Вы сможете сделать намного больше, чем планировали, а значит, конец недели будет спокойным.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня 6 августа 2019 года для Близнецов

В этот день вы будете находиться в центре всеобщего внимания. А значит, нужно тщательно продумать не только свой образ, но и следить за речью.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня 6 августа 2019 года для Раков

Надо полагать, у вас намечается очень непростой день. Сохраняйте спокойствие, будьте терпеливы — и вы справитесь с любыми поставленными задачами.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня 6 августа 2019 года для Львов

Если коллеги с легкостью соглашаются подменить вас, это должно насторожить. Подумайте, возможно, они видят что-то, чего не замечаете вы.

Дева (24 августа – 22 сентября)

Гороскоп на сегодня 6 августа 2019 года для Дев

Без интриг на рабочем месте невозможно. Сегодня у вас будет шанс как следует повеселиться и развлечь коллег, обладающих чувством юмора.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня 6 августа 2019 года для Весов

Избегайте большого скопления людей. Посвятите день только себе. Прогулки в одиночестве помогут вам снова обрести душевную гармонию.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня 6 августа 2019 года для Скорпионов

Перед тем как приступить к принятию ответственных и стратегически важных решений, продумайте свой имидж — он должен быть безупречным.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня 6 августа 2019 года для Стрельцов

Не берите на себя слишком много. Больше работы вы все равно не сделаете, а вот лишние проблемы можете приобрести в неограниченном количестве.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня 6 августа 2019 года для Козерогов

Не берите на себя слишком много. Больше работы вы все равно не сделаете, а вот лишние проблемы можете приобрести в неограниченном количестве.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня 6 августа 2019 года для Водолеев

Подходящий день для крупных вложений и покупок. Все ваши затраченные средства в самое ближайшее время окупятся новыми заработками.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня 6 августа 2019 года для Рыб

День обещает порадовать спокойствием и размеренностью. От вас лишь требуется не искать приключений, не ввязываться в авантюры.

Напомним, что ранее мы писали о гороскопе на август 2019 для всех знаков зодиака.

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