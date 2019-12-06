Гороскоп на 6 декабря для всех знаков зодиака: эмоциональный день

Астрологический прогноз на 6 декабря для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня Фото: Pexels

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня, 6 декабря 2019 года, для Овна

Позвольте себе сегодня делать только то, что вам хочется. Насладитесь днем, полным ваших любимых занятий, встреч с приятными людьми и отдыхом.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на сегодня, 6 декабря 2019 года, для Тельца

Сегодня будете отвлекаться на различные мелочи и пустяки. Постарайтесь настроиться на работу и сосредоточиться на одном самом важном задании – тогда будет легче продвинуться по карьерной лестнице.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня, 6 декабря 2019 года, для Близнецов

Сегодня ваши взаимоотношения с коллегами и начальством могут не сложиться, поэтому постарайтесь минимизировать ваш контакт. Лучше составьте список необходимых дел и обозначьте приоритеты – так вам будет проще достичь хороших результатов.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня, 6 декабря 2019 года, для Рака

Лучшее, что вы можете сегодня сделать – довериться своей интуиции и делать то, что она вам подскажет. Иначе можете напортачить и испортить отношение со своими близкими.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня, 6 декабря 2019 года, для Льва

Посвятите сегодняшний день работе. Приложите максимум сил, чтобы доделать незавершенные проекты и завершить рабочую неделю без зазрения совести.

Дева (24 августа – 22 сентября)

Гороскоп на сегодня, 6 декабря 2019 года, для Девы

Лучше не вступайте сегодня ни в какие ссоры, конфликты и полемику. Это плохая затея, которая может закончиться для вас сегодня нехорошо. Лучше уединитесь.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня, 6 декабря 2019 года, для Весов

Хороший день, чтобы спланировать отпуск. А если ваши мечты и желания об островах или других достопримечательностях сможете подкрепить покупкой билетов туда, тогда удачный период у вас уже начался.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня, 6 декабря 2019 года, для Скорпиона

Не суетитесь сегодня, распланируйте сегодняшний день максимально подробно и сможете достичь гораздо лучших результатов. Пейте больше воды в течение дня.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня, 6 декабря 2019 года, для Стрельца

День сегодня пройдет активно, главное успевать за всем, что будет происходить. Для этого вам понадобиться ваша внимательность и скрупулезность в делах.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня, 6 декабря 2019 года, для Козерога

Сегодняшний день будет очень эмоциональным и насыщенным. Запаситесь терпением и следите за своими словами и действиями.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня, 6 декабря 2019 года, для Водолея

Сегодня вы будете полны энергии, которую захотите разделить с окружающими. Но вас может ожидать конкуренция, поэтому нужно уметь красиво выходить из ситуации и правильно доносить свои идеи.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня, 6 декабря 2019 года, для Рыб

Отношения сегодня будут важной составляющей вашего настроения. Важно не накручивать ситуацию, но и отстаивать свои границы и желания. Вечер посвятите себе, расслабьтесь и отдохните, как вы этого хотите.

Ранее мы также поделились гороскопом на неделю 1-7 декабря.

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