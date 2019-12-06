Гороскоп на 6 декабря для всех знаков зодиака: эмоциональный день
Астрологический прогноз на 6 декабря для всех знаков зодиака
Гороскоп на сегодня, 6 декабря 2019 года, для Овна
Позвольте себе сегодня делать только то, что вам хочется. Насладитесь днем, полным ваших любимых занятий, встреч с приятными людьми и отдыхом.
Гороскоп на сегодня, 6 декабря 2019 года, для Тельца
Сегодня будете отвлекаться на различные мелочи и пустяки. Постарайтесь настроиться на работу и сосредоточиться на одном самом важном задании – тогда будет легче продвинуться по карьерной лестнице.
Гороскоп на сегодня, 6 декабря 2019 года, для Близнецов
Сегодня ваши взаимоотношения с коллегами и начальством могут не сложиться, поэтому постарайтесь минимизировать ваш контакт. Лучше составьте список необходимых дел и обозначьте приоритеты – так вам будет проще достичь хороших результатов.
Гороскоп на сегодня, 6 декабря 2019 года, для Рака
Лучшее, что вы можете сегодня сделать – довериться своей интуиции и делать то, что она вам подскажет. Иначе можете напортачить и испортить отношение со своими близкими.
Гороскоп на сегодня, 6 декабря 2019 года, для Льва
Посвятите сегодняшний день работе. Приложите максимум сил, чтобы доделать незавершенные проекты и завершить рабочую неделю без зазрения совести.
Гороскоп на сегодня, 6 декабря 2019 года, для Девы
Лучше не вступайте сегодня ни в какие ссоры, конфликты и полемику. Это плохая затея, которая может закончиться для вас сегодня нехорошо. Лучше уединитесь.
Гороскоп на сегодня, 6 декабря 2019 года, для Весов
Хороший день, чтобы спланировать отпуск. А если ваши мечты и желания об островах или других достопримечательностях сможете подкрепить покупкой билетов туда, тогда удачный период у вас уже начался.
Гороскоп на сегодня, 6 декабря 2019 года, для Скорпиона
Не суетитесь сегодня, распланируйте сегодняшний день максимально подробно и сможете достичь гораздо лучших результатов. Пейте больше воды в течение дня.
Гороскоп на сегодня, 6 декабря 2019 года, для Стрельца
День сегодня пройдет активно, главное успевать за всем, что будет происходить. Для этого вам понадобиться ваша внимательность и скрупулезность в делах.
Гороскоп на сегодня, 6 декабря 2019 года, для Козерога
Сегодняшний день будет очень эмоциональным и насыщенным. Запаситесь терпением и следите за своими словами и действиями.
Гороскоп на сегодня, 6 декабря 2019 года, для Водолея
Сегодня вы будете полны энергии, которую захотите разделить с окружающими. Но вас может ожидать конкуренция, поэтому нужно уметь красиво выходить из ситуации и правильно доносить свои идеи.
Гороскоп на сегодня, 6 декабря 2019 года, для Рыб
Отношения сегодня будут важной составляющей вашего настроения. Важно не накручивать ситуацию, но и отстаивать свои границы и желания. Вечер посвятите себе, расслабьтесь и отдохните, как вы этого хотите.
Ранее мы также поделились гороскопом на неделю 1-7 декабря.
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