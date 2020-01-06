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Гороскоп на 6 января для всех знаков зодиака

Астрологический прогноз на 6 января для всех знаков зодиака

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 05:22

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня для Овна
Гороскоп на сегодня для Овна
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 6 января 2020 года, для Овна

Сегодня вам необходимо немного притормозить. Это важно для того, чтобы избежать переутомления и истощения запасов энергии. Следите за режимом питания и сна, обязательно устройте прогулку на свежем воздухе, а вечер проведите в душевной компании родственников или друзей.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на сегодня для Тельца
Гороскоп на сегодня для Тельца
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 6 января 2020 года, для Тельца

Сегодня вам повезет встретить интересного человека, с которым можно будет не только весело провести время, а и, возможно, связать свою жизнь. Постарайтесь быть открытыми, вежливыми и обаятельными.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Гороскоп на сегодня для Близнецов
Гороскоп на сегодня для Близнецов
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 6 января 2020 года, для Близнецов

Нестандартный подход к решению различных задач поможет вам добиться хороших результатов в рабочей сфере. Подключайте фантазию и вперед к покорению вершин. Вечер хорошо бы провести в окружении любимых друзей.

Рак (21 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня для Рака
Гороскоп на сегодня для Рака
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 6 января 2020 года, для Рака

Сегодня благоприятное время, чтобы заняться заботой о себе и своем теле. Здоровый сон, полноценное питание, побольше воды и прогулок на свежем воздухе способны зарядить вас энергией на долгое время.

Лев (23 июля – 22 августа)

Гороскоп на сегодня для Льва
Гороскоп на сегодня для Льва
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 6 января 2020 года, для Льва

Период карьерного роста в самом разгаре. Не ленитесь, ищите новые пути решения задач, подключайте свои творческие способности и вперед к завоеванию мира. Только во всем этом водовороте не забудьте о своем любимом человеке, иначе конфликта не избежать.

Дева (23 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня для Девы
Гороскоп на сегодня для Девы
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 6 января 2020 года, для Девы

Чтобы улучшить свое материальное положение, важно обогатиться новыми знаниями. Книги, курсы и различные семинары помогут вам выйти на новый карьерный уровень.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня для Весов
Гороскоп на сегодня для Весов
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 6 января 2020 года, для Весов

Сейчас важно на первое место в любом вопросе ставить себя и свои желания. Иначе рискуете упасть в уныние или даже депрессию. Заботьтесь о себе, старайтесь делать только то, что приносит удовольствие и окружить себя людьми, которые делают вас счастливыми. Все очень скоро наладится.

Скорпион (24 октября – 21 ноября)

Гороскоп на сегодня для Скорпиона
Гороскоп на сегодня для Скорпиона
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 6 января 2020 года, для Скорпиона

Чтоб достичь успеха в работе, важно быть максимально старательным и исполнительным, а чтобы получить удовольствие от отношений с любимым человеком – нужно перестать жаловаться и придираться. Вас ждет успех в обеих сферах.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на сегодня для Стрельца
Гороскоп на сегодня для Стрельца
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 6 января 2020 года, для Стрельца

Сегодня лучше избегать ссор и выяснения отношений, сконцентрируйтесь на позитиве и планах на будущее. Все, что связано с планированием, будет иметь успех и большую вероятность скорейшего исполнения в ближайшее время.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Гороскоп на сегодня для Козерога
Гороскоп на сегодня для Козерога
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 6 января 2020 года, для Козерога

Сейчас все ваши силы, энергия и мысли будут направлены на отношения с любимым человеком. Тут важно быть максимально сдержанным и мыслить рационально. Хорошо, если получится уехать вдвоем хотя бы в небольшой отпуск. Если такой возможности нет – постарайтесь просто провести больше времени вместе.

Водолей (20 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня для Водолея
Гороскоп на сегодня для Водолея
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 6 января 2020 года, для Водолея

У вас сейчас благоприятный день, как для карьерных дел, так и для развития личных отношений. Если давно планировали сделать важный шаг – самое время. Будьте смелыми и уверенными в себе, и у вас все получится.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня для Рыб
Гороскоп на сегодня для Рыб
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 6 января 2020 года, для Рыб

Сейчас у вас удачный период для карьеры. Вы можете двигаться, как в новом направлении, если давно планировали что-то попробовать, так и в том, в котором работаете сейчас. Будьте смелее и энергичнее.

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Источник: Сегодня
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