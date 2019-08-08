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Гороскоп на 8 августа: все знаки зодиака

Астрологический прогноз на 8 августа для всех знаков зодиака

Шиховец Елена
Сегодня, 06:00

Гороскоп на сегодня, 8 августа 2019 года, предусматривает, что сегодня у вас появится шанс расширить сферу влияния. Нужные знакомства и дополнительные инвестиции сделали свое дело, можете гордиться собой. Деньги и силы, вложенные в образование, вернутся сторицей. Но и о служебных обязанностях забывать не стоит, вам нужно успеть сделать все.

Для тех, кто решил начать свой собственный бизнес, этот день станет удачным. Звезды рекомендуют вам заручиться поддержкой влиятельного человека.

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Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня 8 августа 2019 года для Овнов

Если ваши планы оказались неосуществимыми, это не более чем повод начать строить новые. Только обязательно учтите прошлые ошибки.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на сегодня 8 августа 2019 года для Тельцов

Сегодня вам придется трудиться на пределе возможностей. Зато со следующей недели станет значительно проще: либо вы втянетесь, либо работы станет меньше.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня 8 августа 2019 года для Близнецов

Не откладывайте назначенную встречу, последствия подобных действий могут быть непредсказуемыми. Вам нужно сохранить репутацию человека слова.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня 8 августа 2019 года для Раков

Конкуренты не дремлют, и сегодня вы в этом убедитесь. Воспользуйтесь ситуацией, чтобы аккумулировать весь свой потенциал и добиться желаемого.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня 8 августа 2019 года для Львов

Не бойтесь нестандартных ситуаций, ибо каждая из них дает возможность действовать по своему усмотрению и повернуть ситуацию в свою пользу.

Дева (24 августа – 22 сентября)

Гороскоп на сегодня 8 августа 2019 года для Дев

Сегодня вам придется ответить за все необдуманные слова и обещания. А в будущем постарайтесь не говорить о том, в чем вы не разбираетесь.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня 8 августа 2019 года для Весов

Сосредоточьтесь на работе, она отнимет у вас сравнительно немного времени, и вам удастся впоследствии неплохо отдохнуть в оставшиеся рабочие часы.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня 8 августа 2019 года для Скорпионов

Деньги и силы, вложенные в образование, вернутся сторицей. Но и о служебных обязанностях забывать не стоит, вам нужно успеть сделать все.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня 8 августа 2019 года для Стрельцов

Есть вероятность того, что вы станете источником вдохновения для одного из коллег. А значит, вам ни в коем случае нельзя ударить в грязь лицом. 

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня 8 августа 2019 года для Козерогов

Для тех, кто решил начать свой собственный бизнес, этот день станет удачным. Звезды рекомендуют вам заручиться поддержкой влиятельного человека.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня 8 августа 2019 года для Водолеев

Будьте предельно внимательны, не ввязывайтесь в конфликты — вы, скорее всего, перепутаете стороны, не имея всей информации о предмете спора.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня 8 августа 2019 года для Рыб

Сегодня у вас появится шанс расширить сферу влияния. Нужные знакомства и дополнительные инвестиции сделали свое дело, можете гордиться собой.

Напомним, что ранее мы писали о гороскопе на август 2019 для всех знаков зодиака

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Источник: Сегодня
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