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Гороскоп на 8 июля: все знаки зодиака

Астрологический прогноз на 8 июля для всех знаков зодиака

Шиховец Елена
Сегодня, 06:00
Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: pexels.com

Гороскоп на сегодня, 8 июля 2019 года, предусматривает, что день  — благоприятный для осуществления самых смелых планов и намерений. Главное — оградить себя от искушений и стойко идти к своей цели. Но возникшие противоречия между желаемым и возможным приведут к раздражительности. Придется приложить усилия, дабы устранить все препятствия. Избегайте повышенного тона в общении. Сохраняя спокойствие, вы обязательно добьетесь успеха.

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Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня 8 июля 2019 года для Овнов

День предстоит достаточно сложный. Неверная оценка ситуации или опрометчивые обещания могут привести к осложнениям в работе или личной жизни. 

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на сегодня 8 июля 2019 года для Тельцов

Похоже, кое-кто из сослуживцев жаждет вас подставить. Необходимо вычислить этого недоброжелателя и лишить его возможности вредить.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня 8 июля 2019 года для Близнецов

Этот день звезды рекомендуют посвятить проблемам личной жизни и духовного развития. А вечером обязательно найдите время для отдыха.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня 8 июля 2019 года для Раков

Из-за резких необдуманных поступков этот день неблагоприятен для установления контактов и активного общения. Постарайтесь не навредить себе.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня 8 июля 2019 года для Львов

Сегодня лучше не проявлять деловую активность. Попытайтесь в вежливой форме отстранить от себя людей, к которым не питаете доверия. 

Дева (24 августа – 22 сентября)

Гороскоп на сегодня 8 июля 2019 года для Дев

Возникшие сегодня проблемы заставят вас искать такой баланс между личным и общественным, чтобы не пострадало ни первое, ни второе. Вы справитесь. 

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня 8 июля 2019 года для Весов

Благоприятный день для осуществления самых смелых планов и намерений. Главное — оградить себя от искушений и стойко идти к своей цели.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня 8 июля 2019 года для Скорпионов

Возникшие противоречия между желаемым и возможным приведут к раздражительности. Придется приложить усилия, дабы устранить все препятствия.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня 8 июля 2019 года для Стрельцов

Этот день звезды рекомендуют посвятить решению личных проблем. Их не так много, но оставлять подобные дела без внимания никак нельзя.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня 8 июля 2019 года для Козерогов

Нынешний день пройдет достаточно напряженно. Избегайте повышенного тона в общении. Сохраняя спокойствие, вы обязательно добьетесь успеха.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня 8 июля 2019 года для Водолеев

Вероятны совместные поездки, путешествия. Влюбленные Водолеи могут строить радужные планы на будущее, которые окажутся вполне осуществимыми.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня 8 июля 2019 года для Рыб

День, благоприятный для начала новых дел. Практически все, за что бы вы ни взялись сегодня, может быть выполнено именно так, как вы и задумали.

Напомним, что ранее мы писали о гороскопе на июль 2019 для знака Овен

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Источник: Сегодня
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