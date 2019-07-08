Гороскоп на 8 июля: все знаки зодиака
Астрологический прогноз на 8 июля для всех знаков зодиака
Гороскоп на сегодня, 8 июля 2019 года, предусматривает, что день — благоприятный для осуществления самых смелых планов и намерений. Главное — оградить себя от искушений и стойко идти к своей цели. Но возникшие противоречия между желаемым и возможным приведут к раздражительности. Придется приложить усилия, дабы устранить все препятствия. Избегайте повышенного тона в общении. Сохраняя спокойствие, вы обязательно добьетесь успеха.
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Гороскоп на сегодня 8 июля 2019 года для Овнов
День предстоит достаточно сложный. Неверная оценка ситуации или опрометчивые обещания могут привести к осложнениям в работе или личной жизни.
Гороскоп на сегодня 8 июля 2019 года для Тельцов
Похоже, кое-кто из сослуживцев жаждет вас подставить. Необходимо вычислить этого недоброжелателя и лишить его возможности вредить.
Гороскоп на сегодня 8 июля 2019 года для Близнецов
Этот день звезды рекомендуют посвятить проблемам личной жизни и духовного развития. А вечером обязательно найдите время для отдыха.
Гороскоп на сегодня 8 июля 2019 года для Раков
Из-за резких необдуманных поступков этот день неблагоприятен для установления контактов и активного общения. Постарайтесь не навредить себе.
Гороскоп на сегодня 8 июля 2019 года для Львов
Сегодня лучше не проявлять деловую активность. Попытайтесь в вежливой форме отстранить от себя людей, к которым не питаете доверия.
Гороскоп на сегодня 8 июля 2019 года для Дев
Возникшие сегодня проблемы заставят вас искать такой баланс между личным и общественным, чтобы не пострадало ни первое, ни второе. Вы справитесь.
Гороскоп на сегодня 8 июля 2019 года для Весов
Благоприятный день для осуществления самых смелых планов и намерений. Главное — оградить себя от искушений и стойко идти к своей цели.
Гороскоп на сегодня 8 июля 2019 года для Скорпионов
Возникшие противоречия между желаемым и возможным приведут к раздражительности. Придется приложить усилия, дабы устранить все препятствия.
Гороскоп на сегодня 8 июля 2019 года для Стрельцов
Этот день звезды рекомендуют посвятить решению личных проблем. Их не так много, но оставлять подобные дела без внимания никак нельзя.
Гороскоп на сегодня 8 июля 2019 года для Козерогов
Нынешний день пройдет достаточно напряженно. Избегайте повышенного тона в общении. Сохраняя спокойствие, вы обязательно добьетесь успеха.
Гороскоп на сегодня 8 июля 2019 года для Водолеев
Вероятны совместные поездки, путешествия. Влюбленные Водолеи могут строить радужные планы на будущее, которые окажутся вполне осуществимыми.
Гороскоп на сегодня 8 июля 2019 года для Рыб
День, благоприятный для начала новых дел. Практически все, за что бы вы ни взялись сегодня, может быть выполнено именно так, как вы и задумали.
Напомним, что ранее мы писали о гороскопе на июль 2019 для знака Овен.
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