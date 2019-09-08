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Гороскоп на 8 сентября: все знаки зодиака

Астрологический прогноз на 8 сентября для всех знаков зодиака

Шиховец Елена
Сегодня, 06:00

Гороскоп на сегодня, 8 сентября 2019 года, предусматривает, что вы сегодня точно будете знать, как лучше провести этот выходной день, ибо скорее всего он окажется не таким уж и замечательным и вовсе не выходным.

Только ваш опыт и интуиция подскажут, как действовать дальше, учитывая то положение, в которое вы попали. Выше нос, удача на вашей стороне.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня, 8 сентября 2019 года, для Овнов

Забудьте обо всем, что беспокоило вас в последнее время, потому что, начиная с сегодняшнего дня, ситуация обязательно изменится в лучшую сторону.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на сегодня, 8 сентября 2019 года, для Тельцов

В этот день представители знака творческих профессий  почувствуют редкостный по силе прилив вдохновения – оригинальные идеи будут бить из вас фонтаном.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня, 8 сентября 2019 года, для Близнецов

Скорее всего, сегодня вам придется обучать кого-то тому, в чем вы прекрасно разбираетесь. Запаситесь терпением и не требуйте быстрого результата.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня, 8 сентября 2019 года, для Раков

Прежде чем сделать что-то по своей личной инициативе, подумайте и лучше не один раз. Своими действиями вы рискуете навлечь на себя гнев руководства.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня, 8 сентября 2019 года, для Львов

Если вы чувствуете себя опустошенным. Постарайтесь немного расслабиться и не тратьте много сил ради скорейшей реализации своих планов.

Дева (24 августа – 22 сентября)

Гороскоп на сегодня, 8 сентября 2019 года, для Дев

В этот день вам стоит последовать совету друга и воплотить в жизнь его идею как можно более точно. Результат вас приятно удивит.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня, 8 сентября 2019 года, для Весов

Не спешите с выводами, они могут оказаться ошибочными. Проблемы с работой решайте постепенно, тем более что в выходной день по-другому не получится.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня, 8 сентября 2019 года, для Скорпионов

Откажитесь от любых поездок и увеселительных мероприятий и проведите этот день в тишине. Вам необходимо восстановить силы перед непростой трудовой неделей.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня, 8 сентября 2019 года, для Стрельцов

В случае если вы рассчитывали получить более высокую должность, то в этот день до вас дойдут слухи о том, что она достанется не вам. А слухи нужно проверить.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня, 8 сентября 2019 года, для Козерогов

Вы сегодня точно будете знать, как лучше провести этот выходной день, ибо скорее всего он окажется не таким уж и замечательным и вовсе не выходным.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня, 8 сентября 2019 года, для Водолеев

Только ваш опыт и интуиция подскажут, как действовать дальше, учитывая то положение, в которое вы попали. Выше нос, удача на вашей стороне.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня, 8 сентября 2019 года, для Рыб

Любая попытка трудиться в этот день будет воспринята звездами как желание пойти наперекор, а значит, на адекватную реакцию можете  даже не рассчитывать.

Напомним, что ранее мы писали гороскоп на сентябрь 2019 для знака Дева

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Источник: Сегодня
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