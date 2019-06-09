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Гороскоп на 9 июня: все знаки зодиака

Астрологический прогноз на 9 июня для всех знаков зодиака

Шиховец Елена
Сегодня, 05:22

Гороскоп на сегодня, 9 июня 2019 года, предусматривает, что день будет полон разного рода неожиданностей, в основном приятных. Наберитесь терпения, и сохраняйте спокойствие. Звезды настоятельно рекомендуют вам не вмешиваться ни в какие сомнительные дела, так как последствия ваших действий могут быть непредсказуемыми. События этого дня помогут вам научиться грамотно направлять свои жизненные силы в нужное русло, что благоприятно отразиться на качестве жизни.

Читайте гороскоп на сегодня для всех знаков зодиака у нас на сайте.

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Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня 9 июня 2019 года для Овнов

Сегодня не исключены конфликты с руководством или с коллегами. И они закончатся не в вашу пользу. Наберитесь терпения и сохраняйте спокойствие.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на сегодня 9 июня 2019 года для Тельцов

Сконцентрируйтесь на работе, в этом случае вы сможете решить важные служебные проблемы. Исправьте старые ошибки, а потом сможете немного отдохнуть.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня 9 июня 2019 года для Близнецов

Повышенная работоспособность поможет вам справиться с любыми делами. День будет полон разного рода неожиданностей, в основном приятных.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня 9 июня 2019 года для Раков

В этот день особое внимание следует уделить решению личных дел. Если для этого придется уйти с работы, обязательно поставьте шефа в известность.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня 9 июня 2019 года для Львов

Если вы не научитесь идти на компромисс – избежать конфликтов с руководством не удастся. Иногда нужно в чем-то одном уступить, чтобы выиграть в другом.

Дева (24 августа – 22 сентября)

Гороскоп на сегодня 9 июня 2019 года для Дев

Звезды настоятельно рекомендуют вам не вмешиваться ни в какие сомнительные дела, так как последствия ваших действий могут быть непредсказуемыми.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня 9 июня 2019 года для Весов

Благоприятный день для заключения финансовых сделок. Это касается не только служебной деятельности, но и личной, например, крупных покупок.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня 9 июня 2019 года для Скорпионов

Вас ожидает непростой день. Находчивость, осторожность, выдержка и умение сохранять независимость в любой ситуации — главные условия успеха.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня 9 июня 2019 года для Стрельцов

Нынешний день, а может быть даже вечер,  придется посвятить работе. Поэтому не планируйте на вторую половину дня никаких личных дел, можете не успеть.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня 9 июня 2019 года для Козерогов

События этого дня помогут вам научиться грамотно направлять свои жизненные силы в нужное русло, что благоприятно отразиться на качестве жизни.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня 9 июня 2019 года для Водолеев

В первую очередь необходимо защищать собственные интересы, а уж потом, если останутся  время и силы, можете помочь окружающим.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня 9 июня 2019 года для Рыб

Самое время вспомнить все минувшие ошибки и просчеты, проанализировать ситуацию и, сделав необходимые выводы, уверенно идти к своей цели.

Напомним, что ранее мы писали о гороскопе на июнь 2019 для всех знаков зодиака

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Источник: Сегодня
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