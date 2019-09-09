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Гороскоп на 9 сентября: все знаки зодиака

Астрологический прогноз на 9 сентября для всех знаков зодиака

Шиховец Елена
Сегодня, 06:00

Гороскоп на сегодня, 9 сентября 2019 года, предусматривает, что сегодня – не самый удачный день для риска. Поэтому действовать нужно осознанно, тщательно обдумывая каждый свой шаг и его последствия.

Займитесь, наконец, решением тех проблем, которые вы давно откладывали на потом. Действуйте, но о качестве работы не надо забывать.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня, 9 сентября 2019 года, для Овнов

Вас ожидает ответственное поручение, которое отразится на вашей карьере, поэтому не торопитесь приступать к работе — сперва обдумайте детали.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на сегодня, 9 сентября 2019 года, для Тельцов

Как бы вы ни старались, своими силами вы с поставленными задачами не справитесь. Помощь друзей и коллег станет хорошим подспорьем в работе.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня, 9 сентября 2019 года, для Близнецов

Только оптимисту будет по силам справиться с ворохом проблем, которые обрушатся на вас сегодня. Верьте в свои силы — и у вас все получится.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня, 9 сентября 2019 года, для Раков

Займитесь, наконец, решением тех проблем, которые вы давно откладывали на потом. Действуйте быстро, но о качестве работы не надо забывать.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня, 9 сентября 2019 года, для Львов

Подходящее время для решения финансовых вопросов. Если вы захотите, в ближайшее время удастся найти дополнительный источник доходов.

Дева (24 августа – 22 сентября)

Гороскоп на сегодня, 9 сентября 2019 года, для Дев

Сегодня не самый удачный день для риска. Поэтому действовать нужно осознанно, тщательно обдумывая каждый свой шаг и его последствия.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня, 9 сентября 2019 года, для Весов

Не бойтесь задавать вопросы. Вы заблуждаетесь, если думаете, что таким образом станете выглядеть глупо. Будет хуже — не спросить и ошибиться с выводами.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня, 9 сентября 2019 года, для Скорпионов

Человеческая зависть может разрушить все ваши планы. Так что держите свои мысли в секрете и расскажите об успехе уже как о свершившемся факте.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня, 9 сентября 2019 года, для Стрельцов

Не стремитесь сегодня к тому, чтобы понять все, что происходит в вашей компании, будьте готовы к переменам и верьте в то, что все они — к лучшему.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня, 9 сентября 2019 года, для Козерогов

Конкуренты наступают вам на пятки и ждут не дождутся, пока вы не допустите ошибку в своих действиях. Докажите всем, что вы успешны и перспективны.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня, 9 сентября 2019 года, для Водолеев

Необыкновенно удачный день для подработки. Приглядитесь к тем делам, которые на первый взгляд не представляют из себя ничего особенного.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня, 9 сентября 2019 года, для Рыб

Сегодня придется работать сверхактивно, чтобы достигнуть цели. Но если желаете достичь еще большего — просите о помощи у людей, которым вы доверяете.

Напомним, что ранее мы писали гороскоп на сентябрь 2019 для знака Дева

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Источник: Сегодня
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