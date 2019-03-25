Гороскоп на апрель 2019 для знака Дева: холодность в личных отношениях компенсируется вниманием в обществе

Астрологический прогноз на апрель 2019 для знака Дева

Дева: pixabay

Будет ли апрель позитивным месяцем для Дев? Или, возможно, придется очень постараться, чтобы доказать Судьбе свою состоятельность, таланты и возможности? Читайте подробный гороскоп на апрель 2019 для знака Дева.

Работа

Девиз апреля 2019 для Дев звучит: что не ломает нас, то делает сильнее. Не переживайте, какие бы перипетии не подстерегали вас на работе, вы точно не сломаетесь, а приобретенный в это время опыт пригодится для новых свершений. В результате за свои нелегкие труды вы даже получите премию.

Финансы

Апрель 2019 самое подходящее время для щедрых подарков, прежде всего самим себе. У Дев наконец-то не будет никаких финансовых проблем, так что вы смело можете тратить и даже транжирить накопленные средства. Не отказывайте себе в этом удовольствии, ведь вы заслужили и обновку, и путевку, и последнюю модель желанного гаджета.

Здоровье

Самая большая проблема, которая подстерегает Дев в апреле 2019 в сфере здоровья – это риск травмирования. Поэтому, занимаясь спортом или совершая утреннюю пробежку, включите режим повышенной осторожности. Ничего серьезного ваш организм вам не предъявит, и весь месяц пройдет на эмоциональном и физическом подъеме.

Отношения

Любое общение, кроме личного, будет складываться в апреле 2019 хорошо. Вас не только слушают, но и слышат, что немаловажно. Ваше мнение авторитетно, вы легко заводите деловые знакомства, вас всюду приглашают и ждут. В этот период у вас могут появиться полезные знакомства с влиятельными людьми.

Любовь

Не лучший период для налаживания отношений с партнером, если они вдруг охладели. Вы можете не понять друг друга, а в результате пострадают ни в чем не повинные чувства. Вместо того чтобы затевать очередной разговор, просто нажмите на паузу. Одинокие представители знака также рискуют оказаться не в том месте и познакомиться не с тем субъектом.

Отдых

Лучший релакс для представителей знака Девы в апреле 2019 – это занятия по душе. Прислушайтесь к себе – чего вам больше всего хочется? Ведь этот месяц очень подходит именно для реализации ваших желаний, будь то прогулки по парку, пикник за городом, шопинг, ремонт или же полное бездельничание на диване.

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