Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Гороскоп на апрель 2019 для знака Дева: холодность в личных отношениях компенсируется вниманием в обществе

Астрологический прогноз на апрель 2019 для знака Дева

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 23:40
Дева: pixabay
Дева: pixabay

Будет ли апрель позитивным месяцем для Дев? Или, возможно, придется очень постараться, чтобы доказать Судьбе свою состоятельность, таланты и возможности? Читайте подробный гороскоп на апрель 2019 для знака Дева.

  • Работа

Девиз апреля 2019 для Дев звучит: что не ломает нас, то делает сильнее. Не переживайте, какие бы перипетии не подстерегали вас на работе, вы точно не сломаетесь, а приобретенный в это время опыт пригодится для новых свершений. В результате за свои нелегкие труды вы даже получите премию.

  • Финансы

Апрель 2019  самое подходящее время для щедрых подарков, прежде всего самим себе. У Дев наконец-то не будет никаких финансовых проблем, так что вы смело можете тратить и даже транжирить накопленные средства. Не отказывайте себе в этом удовольствии, ведь вы заслужили и обновку, и путевку, и последнюю модель желанного гаджета.

  • Здоровье

Самая большая проблема, которая подстерегает Дев в апреле 2019 в сфере здоровья – это риск травмирования. Поэтому, занимаясь спортом или совершая утреннюю пробежку, включите режим повышенной осторожности. Ничего серьезного ваш организм вам не предъявит, и весь месяц пройдет на эмоциональном и физическом подъеме.

  • Отношения

Любое общение, кроме личного, будет складываться в апреле 2019 хорошо. Вас не только слушают, но и слышат, что немаловажно. Ваше мнение авторитетно, вы легко заводите деловые знакомства, вас всюду приглашают и ждут. В этот период у вас могут появиться полезные знакомства с влиятельными людьми.

  • Любовь

Не лучший период для налаживания отношений с партнером, если они вдруг охладели. Вы можете не понять друг друга, а в результате пострадают ни в чем не повинные чувства. Вместо того чтобы затевать очередной разговор, просто нажмите на паузу. Одинокие представители знака также рискуют оказаться не в том месте и познакомиться не с тем субъектом.

  • Отдых

Лучший релакс для представителей знака Девы в апреле 2019 – это занятия по душе. Прислушайтесь к себе – чего вам больше всего хочется? Ведь этот месяц очень подходит именно для реализации ваших желаний, будь то прогулки по парку, пикник за городом, шопинг, ремонт или же полное бездельничание на диване.

Ранее мы публиковали гороскоп на 2019 год по знакам Зодиака.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Гороскоп на апрель 2019 для знака Лев: благоприятный период для освоения новых знаний Гороскоп на апрель 2019 для знака Рак: пришло время переосмыслить свои цели в жизни Гороскоп на апрель 2019 для знака Близнецы: в этом месяце у вас будет взлет в карьере и творчестве Гороскоп на апрель 2019 для знака Телец: ваш профессионализм и целеустремленность достойны награды Гороскоп на апрель 2019 для знака Овен: вас ждет интересный, насыщенный и любвеобильный месяц
гороскоп астрология апрель знаки зодиака гороскоп на месяц
Реклама

Новости партнеров

20 велосипедных причин регулярно есть бананы
20 велосипедных причин регулярно есть бананы
Перенесшая инсульт любовница Золотухина живет в доме пристарелых
Перенесшая инсульт любовница Золотухина живет в доме пристарелых
Катя Кищук показала голую грудь
Катя Кищук показала голую грудь
48-летняя Юлия Меньшова поразила девичьей фигурой
48-летняя Юлия Меньшова поразила девичьей фигурой

Популярные статьи

Вчера, 17:05Wellness

Почему появляются синяки под глазами и как с ними бороться

Вчера, 16:00Food

Как приготовить куличи на Пасху: ТОП-5 проверенных рецептов

Вчера, 11:12Техно

Google готовит неприятности пользователям Gmail

Вчера, 07:58Fun

Поющая на свадьбе свидетельница довела свидетеля до обморока: видео

Вчера, 07:26Техно

NASA получили "посмертное" послание с Марса

Вчера, 06:31Техно

Смартфоны на Android быстро разряжаются: найдена причина

24 мартаШоу-бизнес

Надя Дорофеева показала "горячие" фото с выступления на YUNA 2019

24 мартаШоу-бизнес

Сама виновата: отец Юлии Началовой откровенно о смерти дочери

24 мартаПсихология

Гороскоп на неделю: Львам важно найти хобби, а Скорпионам – не продавать свой труд за копейки

24 мартаШоу-бизнес

Звезда культового сериала попросила у Путина российский паспорт

23 мартаFun

Что святить на Пасху в церкви: список разрешенных продуктов

23 мартаШоу-бизнес

"Не знаем, что делать": Галкин рассказал о проблемах у Пугачевой

23 мартаШоу-бизнес

"Холостяк 2019": Никита Добрынин попросил девушку покинуть шоу до церемонии роз

23 мартаШоу-бизнес

"Жила в коммуналке": известная российская певица умерла в нищете

23 мартаШоу-бизнес

Российская звезда призналась, как решит судьбу сына-гея

23 мартаШоу-бизнес

Охранник кладбища рассказал о жуткой мистике на могиле Началовой

Новости партнеров

5 вещей, о которых нужно спросить мужчину, даже если боитесь
5 вещей, о которых нужно спросить мужчину, даже если боитесь
Смертельная болезнь и самоубийство «товарища Сухова» Кузнецова
Смертельная болезнь и самоубийство «товарища Сухова» Кузнецова
Восток дело тонкое: Алсу перестали узнавать поклонники
Восток дело тонкое: Алсу перестали узнавать поклонники
Валдис Пельш не может смириться со смертью коллеги по шоу
Валдис Пельш не может смириться со смертью коллеги по шоу
Носова питалась на помойке и умирала в окружении крыс
Носова питалась на помойке и умирала в окружении крыс
Бродяга любви: пластические операции и скандалы Леонтьева
Бродяга любви: пластические операции и скандалы Леонтьева
Оригинальная запеканка, которую хвалят часами
Оригинальная запеканка, которую хвалят часами
Врач-нарколог рассказал, как спасали Юлию Началову
Врач-нарколог рассказал, как спасали Юлию Началову