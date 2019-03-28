Гороскоп на апрель 2019 для знака Козерог: вам крайне важна уверенность в своих силах

Астрологический прогноз на апрель 2019 для знака Козерог

Козерог Фото: Сегодня

Желаете узнать, насколько удачливым и стабильным будет апрель 2019 для Козерога? Предлагаем вам ознакомиться с подробным астрологическим прогнозом на первый весенний месяц для представителей этого знака.

Работа

В рабочих вопросах Козерогам желательно полагаться только на собственные силы. Не стоит слушать окружающих – эти советы лишь собьют вас с толку и заведут в глухой тупик. Но знайте, в апреле 2019 успеха смогут достичь лишь целеустремленные и решительные представители знака. Если вы не уверены в себе, лучше переждите этот период.

Финансы

Здесь все опять же зависит от вашего внутреннего настроя и самоуверенности. Хорошая работа соответственно будет и награждаться хорошо. А значит, вы сможете не контролировать свои расходы хоть на самые необходимые вещи, хоть на собственные капризы и прихоти, хоть на подарки. Но остерегайтесь воров.

Здоровье

Звезды рекомендуют Козерогам пересмотреть свой рацион в апреле 2019 и добавить в него продукты, богатые кальцием, в частности творог, чтобы укрепить кости и улучшить состояние зубов и ногтей. Как ни странно, но вас в этот период может заинтересовать нетрадиционная медицина и способы лечения.

Отношения

В апреле 2019 Козероги часто могут сталкиваться с потоком недоверия и непонимания со стороны окружающих. Загляните в себя и пересмотрите, прежде всего, свое отношение к жизни, тогда и наладятся отношения с людьми. А вот ваш авторитет профессионала останется непоколебимым, но не может не радовать.

Любовь

Апрель 2019 – не самый благоприятный период у Козерогов для развития серьезных отношений и создания семейных пар. У вас все время будет сильно желание выискивать у партнера какие-то недостатки, за что-то критиковать и предъявлять претензии. И зеркально будете получать от него те же эмоции. Это время легкого флирта, не более того.

Отдых

Звезды советуют Козерогам попытаться пересмотреть свое отношение к домашним обязанностям. Если раньше вы считали все это скучной рутиной, отнимающей время, от которой никак не отвертеться, то в апреле 2019 ваше мнение кардинально переменится: вы будете получать кайф от налаживания собственного быта и создания уюта в доме .

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