Гороскоп на апрель 2019 для знака Рыбы: посвятите себя семье и близким

Астрологический прогноз на апрель 2019 для знака Рыбы

Рыбы Фото: Сегодня

Будет ли апрель удачливым месяцем для представителей знака Рыбы? Или, возможно, придется всерьез потрудиться, чтобы получить благосклонность у переменчивой Судьбы? Читайте подробный гороскоп на апрель 2019 для знака Рыбы.

Работа

Пришло время отдыха и некоторой перезагрузки. Большую часть времени лучше посвятить не работе, а личным делам. Но и полностью отказываться от рабочих проектов не стоит – все-таки вы столько времени на это потратили. Обратите внимание на предложение сослуживцев со старого места работы – оно окажется интересным.

Финансы

Будьте готовы к изменениям в своем финансовом положении. Пока сложно сказать, в какую сторону, но перемены для Рыб в апреле 2019 будут однозначно. Понятно, что увеличение дохода вас порадует. Но если вас ждут убытки в этом месяце, отнеситесь к этому факту философски, ведь деньги – не самое важное в жизни.

Здоровье

Сидя дома или же пребывая в экзотических странах, лучше отказаться от рискованных и неизведанных блюд, а поберечь желудок. Период чреват отравлениями и аллергическими реакциями, поэтому лучше не провоцировать их и не проверять свое здоровье на крепкость и выносливость.

Отношения

Звезды советуют Рыбам как можно больше времени проводить вместе с родными и близкими. Будьте с теми людьми, с которыми вам комфортно и хорошо. К вашему мнению будут прислушиваться и выполнять. Общение с семьей, воспитание детей – лучшее времяпровождение для вас в апреле 2019.

Любовь

Рыбам рекомендуется проявлять предусмотрительность и не бросаться на шею первому встречному. В апреле 2019 вы склонны преувеличивать все положительные достоинства кандидата на должность вашего спутника жизни, при этом напрочь не замечая недостатков. Как бы потом не раскаяться.

Отдых

Самый благоприятный отдых в апреле 2019 для Рыб – проведенный вместе с семьей. Лучше всего взять на этот период отпуск и закатить куда-нибудь за порцией свежих впечатлений. Но и тех выходных, которые положены в апреле по закону, вам вполне хватит для поднятия настроения и укрепления семейных уз.

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