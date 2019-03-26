Гороскоп на апрель 2019 для знака Весы: это время перезагрузки и саморазвития

Астрологический прогноз на апрель 2019 для знака Весы

Весы Фото: Сегодня

Насколько благоприятным и позитивным будет апрель 2019 для Весов? Где им следует проявить лояльность, а в какой сфере заявить о себе, чтобы достичь хороши результатов? Читайте подробный гороскоп на апрель 2019 для знака Весы.

Работа

В апреле 2019 Весам не стоит отступать от намеченных целей, даже если обстоятельства вынуждают к этому. А вот изменить работу ради своих амбициозных целей вполне возможно. Вы явно выросли и поднялись над прежней должностью, так что самое время пересмотреть и место, и оплату, и перспективы роста.

Финансы

Если начало апреля у Весов будет напряженным в финансовой сфере, то, уже начиная с середины месяца, ваши дела пойдут на лад. Хотя и появится дополнительная статья расходов. Так что не спешите искать дополнительные источники, брать кредит в банке или занимать у друзей-знакомых.

Здоровье

Апрель 2019 у Весов – подходящее время для начала оздоровительной диеты, которая также поможет вам избавиться от лишних килограммов. Но в погоне за красотой и стройностью не наломайте дров, ведь диета не предполагает серьезное голодание. Иначе не удивляйтесь приступам головокружения и слабости.

Отношения

В апреле 2019 у спокойных и уравновешенных Весов часто возможны перепады настроения. С одной стороны, вы тянетесь к интересному и веселому обществу. С другой же – вы устали от общения, и вам хочется одиночества. Даже близкие люди начинают выводить вас из себя. А потому в такие моменты держитесь от людей подальше.

Любовь

В апреле 2019 на первый план у Весов выходят личные интересы. Хотя ваша половинка почему-то так не считает. Любимому человеку все время будет казаться, что вы заняты только собой, своей работой и карьерой. Поэтому постарайтесь уделять больше времени семье и партнеру. А вот одинокие представители знака могут не рассчитывать на знакомство.

Отдых

Несмотря на занятость и обильность планов, отдыхать Весам все-таки придется. Это только кажется, что времени ни на что не хватает. Звезды в апреле 2019 рекомендуют Весам пересмотреть свой плотный график и втиснуть в него минуты отдыха, занятий по душе и релакса. Главное – все делать вовремя.

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