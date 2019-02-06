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Гороскоп на февраль 2019 – Водолей

Персональный гороскоп на февраль 2019 года для знака зодиака Водолей

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:46
Гороскоп на февраль 2019 - Водолей Фото: Сегодня
Гороскоп на февраль 2019 - Водолей
Фото: Сегодня

Каким будет астрологический прогноз на февраль 2019 для Водолея? В каких сферах он сможет проявить себя наилучшим образом, а где придется приложить немало усилий, не сдать своих достигнутых ранее позиций, и месяц сложился благоприятно?  Читайте подробный гороскоп на февраль 2019 для знака Водолей.

  • Работа

Так уж сложится, что в феврале 2019 Водолеям постоянно придется кому-то что-то доказывать, отстаивать свою правоту и соблюдать данные обещания. А потому ваша продуктивность может заметно снизиться. Не отчаивайтесь, напряженные периоды, равно как и приятные, имеют свойство заканчиваться.

  • Финансы

Если вы и сумеете не нарушать данное слово, то вот с выполнением обязательств ваших партнеров по бизнесу дела обстоят немного сложнее. В феврале 2019 можете не рассчитывать на возврат долга. А потому придется искать дополнительные источники финансирования. И немного сократить свои расходы.

  • Здоровье

Все возможные проблемы со здоровьем у Водолеев связаны с нервами и частыми стрессами. Если вам поставят какой-то диагноз, постарайтесь его для начала перепроверить, а уж затем приступать к лечению. Хороший период для начала оздоровительной диеты, борьбы с лишним весом и вредными привычками.

  • Отношения

Этот месяц способствует восстановлению каких-то давних и забытых связей, знакомств и отношений. Такое погружение в прошлое благотворно отразиться на взаимопонимании с окружающими, вам будет легче идти на уступки и компромиссы, если будет возникать конфликтная ситуация.

  • Любовь

В феврале 2019 Водолеев с большой вероятностью с новой силой накроет волна влюбленности. Противиться ей бесполезно, у вас не очень-то получится. Да и зачем? Разве вы не мечтали о долгожданных свиданиях под луной, стихах, цветах и романтике. Вот и наслаждайтесь в свое удовольствие.

  • Отдых

Если никакой интересной поездки не намечается, то неплохо отдохнуть у Водолеев получится и в родных стенах. Важно абстрагироваться от насущных проблем и вовремя уметь переключаться на телевизионные события с пультом в руках.

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Как гороскоп влияет на наличие проблем, смотрите на видео ниже:

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Источник: Сегодня
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