Гороскоп на июль 2019 для знака Близнецы: отличное время для кардинальных перемен

Астрологический прогноз на июль 2019 для знака Близнецы

Близнецы Фото: Сегодня

Будет ли июль позитивным месяцем для Близнецов? Или, возможно, придется очень постараться, чтобы доказать Судьбе свою состоятельность, таланты и возможности? Читайте подробный гороскоп на июль 2019 для знака Близнецы.

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Работа

В июле 2019 для Близнецов важно проявлять смекалку и искать нестандартные и креативные методы решения рабочих вопросов. Традиционные подходы сейчас не прокатят, вы лишь потратите время впустую. Не переживайте, недостатка идей вы испытывать не будете с вашим-то талантом и тяге к творчеству.

Финансы

Финансовые вопросы будут решаться успешно, и в июле 2019 вы получите ощутимые дивиденды от своих недавних вложений. Главный принцип – не торопитесь расставаться с деньгами, а хорошенько подумайте о важности запланированной покупки или затрат. Особенно крупной станет статья расходов на отдых и поездки.

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Здоровье

Звезды советуют Близнецам в июле 2019 не налегать на мучное и сахар, а если захочется вкусненького – компенсировать живыми сладостями с грядки или из сада. Ведь сейчас разгар лета, и витамины не должны покидать ваш стол, тогда вы забудете если не обо всех, то о многих проблемах со здоровьем.

Отношения

Обратите внимание на людей из своего окружения, с которыми вас связывают рабочие и профессиональные отношения. Вполне вероятно, что они скрывают свои истинные мотивы. И это может быть что угодно – от зарождающейся в глубине души симпатии к вам до сугубо меркантильных целей обогащения.

Любовь

Близнецов ждет месяц яркий, насыщенный и однозначно не скучный в плане личной жизни. Будет все: и буря страстей, и откровенные признания, и упадок сил, и взлет возможностей. Кто-то даже получит предложение руки и сердца, но, увы, не получит возможности серьезно все обдумать и дать правильный ответ.

Отдых

Если вы планировали ремонт, перестановку или более кардинальные перемены в своем быту – настало время для реализации всего задуманного. Оглянитесь по сторонам, оценивающе прикиньте, что вас не устраивает в вашей жизни, чего просит душа, и действуйте решительно и смело. Результат даже превзойдет ваши ожидания.

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