Гороскоп на июль 2019 для знака Близнецы: отличное время для кардинальных перемен
Астрологический прогноз на июль 2019 для знака Близнецы
Будет ли июль позитивным месяцем для Близнецов? Или, возможно, придется очень постараться, чтобы доказать Судьбе свою состоятельность, таланты и возможности? Читайте подробный гороскоп на июль 2019 для знака Близнецы.
Смотрите видео, как гороскоп влияет на наличие проблем:
- Работа
В июле 2019 для Близнецов важно проявлять смекалку и искать нестандартные и креативные методы решения рабочих вопросов. Традиционные подходы сейчас не прокатят, вы лишь потратите время впустую. Не переживайте, недостатка идей вы испытывать не будете с вашим-то талантом и тяге к творчеству.
- Финансы
Финансовые вопросы будут решаться успешно, и в июле 2019 вы получите ощутимые дивиденды от своих недавних вложений. Главный принцип – не торопитесь расставаться с деньгами, а хорошенько подумайте о важности запланированной покупки или затрат. Особенно крупной станет статья расходов на отдых и поездки.
- Здоровье
Звезды советуют Близнецам в июле 2019 не налегать на мучное и сахар, а если захочется вкусненького – компенсировать живыми сладостями с грядки или из сада. Ведь сейчас разгар лета, и витамины не должны покидать ваш стол, тогда вы забудете если не обо всех, то о многих проблемах со здоровьем.
- Отношения
Обратите внимание на людей из своего окружения, с которыми вас связывают рабочие и профессиональные отношения. Вполне вероятно, что они скрывают свои истинные мотивы. И это может быть что угодно – от зарождающейся в глубине души симпатии к вам до сугубо меркантильных целей обогащения.
- Любовь
Близнецов ждет месяц яркий, насыщенный и однозначно не скучный в плане личной жизни. Будет все: и буря страстей, и откровенные признания, и упадок сил, и взлет возможностей. Кто-то даже получит предложение руки и сердца, но, увы, не получит возможности серьезно все обдумать и дать правильный ответ.
- Отдых
Если вы планировали ремонт, перестановку или более кардинальные перемены в своем быту – настало время для реализации всего задуманного. Оглянитесь по сторонам, оценивающе прикиньте, что вас не устраивает в вашей жизни, чего просит душа, и действуйте решительно и смело. Результат даже превзойдет ваши ожидания.
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