Гороскоп на июль 2019 для знака Телец: месяц обещает финансовое обогащение

Астрологический прогноз на июль 2019 для знака Телец

Телец Фото: Сегодня

Какие предсказания от звезд ожидают знак Тельца в июле 2019? На что стоит обратить внимание, чего остерегаться, а в каких сферах жизни следует проявить настойчивость и силу воли? Читайте подробный гороскоп на июль 2019 для знака Телец.

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Работа

В сфере работы и бизнеса многое зависит от вас, вашей целеустремленности и желания расти в профессиональном направлении. Не стоит игнорировать возможность научиться чему-то новому, чтобы обогатить свой багаж знаний. И в вопросе, что выбрать – работу или отдых, отдайте предпочтение первому. Это трудно, но вы будете вознаграждены.

Финансы

Вы способны выйти на тот уровень обогащения и независимости, когда не вы, а уже к вам будут обращаться за финансовой помощью. Не скупитесь, даже если вы предвидите, что возврат долгов для ваших дебиторов будет делом непростым. А вот транжирить деньги пока не стоит – вы еще не разучились экономить и довольствоваться самым необходимым.

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Здоровье

Не поддавайтесь мнительности и меньше внимания обращайте на симптомы, которые где-то вычитали. Вам вовсе необязательно примерять их на себя. В июле 2019 вам грех жаловаться на здоровье. Единственный совет: берегитесь летнего солнца и не злоупотребляйте процедурой загорания – вы рискуете обгореть и впоследствии страдать от неприятных ощущений на коже.

Отношения

К вам прислушиваются, вашим мнением дорожат, вас приглашают для консультаций и светских бесед. Ваша значимость и авторитет в глазах окружающих растет прямо на глазах. И главное, что вам это нравится, придает сил и уверенности в себе. Это отличная мотивация для самосовершенствования.

Любовь

Хотите наладить личные отношения? Так сделайте это! Берите инициативу в свои руки и не забывайте прислушиваться к замечаниям вашей второй половинки в ваш адрес. Ведь они не лишены здравого смысла, а вы далеко не ангел. Проявите внимание, говорите комплименты, и помните, что под лежачим камнем обязательно появится застоявшееся болото.

Отдых

Ну что ж, ваши амбиции не позволят вам слишком роскошествовать в июле, а потому отдыхать получится лишь урывками и короткими перебежками. Так что придется постараться, чтобы за немногочисленные выходные вы успевали полноценно порелаксировать, получить приятные впечатления и зарядиться позитивом и энергией на каждую новую рабочую неделю.

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