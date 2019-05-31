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Гороскоп на июнь 2019 для знака Рыбы: вы готовы рисковать и пить шампанское

Астрологический прогноз на июнь 2019 для знака Рыбы

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 20:49
Рыбы
Рыбы
Фото: Сегодня

Какой астрологический прогноз на июнь 2019 обрадует или огорчит представителей знака Рыбы? В каких сферах жизни следует проявить себя по максимуму, чтобы получить лучшие результаты? Читайте подробный гороскоп на июнь 2019 для знака Рыбы.

Смотрите видео, как гороскоп влияет на наличие проблем:

  • Работа

Не бойтесь новизны и не отказывайтесь даже от рискованных на первый взгляд предложений. У вас хватит настойчивости, терпения и опыта, чтобы преодолеть трудности и решить поставленные задачи. Ваши инициативы не останутся незамеченными начальством, так что готовьтесь к продвижению по карьерной лестнице.

  • Финансы

Звезды рекомендуют Рыбам постараться отложить в июне 2019 какую-то сумму на планируемый отдых. Даже если сам отпуск вам пока и не светит, уже пора задуматься о тех расходах, которые позволят вам шикануть на курорте и ни в чем себе не отказывать. Кроме того, деньги понадобятся кому-то из членов семьи.

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  • Здоровье

Если вы хотели заняться своей внешностью, июнь 2019 – самое время для подобных экспериментов по смене собственного имиджа. Обратите внимание на свое питание и включайте больше витаминов в рацион – все-таки на дворе лето. А вот экзотическими продуктами лучше не злоупотреблять.

  • Отношения

Ваша излишняя скрытность может сыграть с вами злую шутку, потому что окружающие могут заподозрить вас в неискренности. Так что старайтесь быть более открытыми, особенно с близкими людьми. Ведь завоевывать утраченное доверие гораздо сложнее, чем потерять его.

  • Любовь

Чувства Рыб в июне 2019 как будто задремали. Вас совсем не тянет на романтику, скорее, вам больше импонируют дружеские отношения, забота и участие, нежели страсть и головокружительные чувства, от которых замирает кровь. Не переживайте, это временное явление.

  • Отдых

Если вы уже испытываете непреодолимое желание бросить все и отправиться на законный отдых – сделайте это. Но, скорее всего, вы сами решите повременить с отпуском, зато сможете довольствоваться краткосрочными выходными – их тоже можно провести полноценно и ярко, главное все заранее спланировать.

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