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Гороскоп на март 2019 для знака Близнецы: следом за волной трудоголизма вас накроет волна влюбленности

Астрологический прогноз на март 2019 для знака Близнецы

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:10
Близнецы
Близнецы
Фото: Сегодня

Какой астрологический прогноз на март 2019 обрадует или огорчит представителей знака Близнецы? В каких сферах жизни следует проявить себя по максимуму, чтобы получить желаемые результаты? Читайте подробный гороскоп на март 2019 для знака Близнецы.

  • Работа

Пред Близнецами в марте 2019 стоит нелегкая задача, справиться с которой смогут лишь те представители воздушного знака, которые верят в себя и свои силы. Вам следует тщательно перепроверять документы перед тем, как поставить подпись, иначе за ошибку придется расплачиваться.

  • Финансы

Пришло долгожданное время, когда вы можете пожинать плоды своих нелегких трудов за последний период. Проблема заключается лишь в том, что у вас попросту нет времени на достойную трату денег и шикование. А потому в марте 2019 получится поднакопить изрядную сумму финансов, которые пригодятся в будущем.

  • Здоровье

Постоянный напряженный рабочий график Близнецов не сможет пройти незамеченным мимо уставшего организма. Если вы не обеспечите себя более-менее полноценным отдыхом, то рискуете слечь в самом начале весны. Риску, в первую очередь, подвержена иммунная система, а за ней, как по цепочке может подтянуться хроническая проблема.

  • Отношения

В марте 2019 велик риск стать жертвой непреднамеренного обмана, причем от людей из вашего близкого окружения. А потому доверяя людям, все-таки перепроверяйте информацию, полученную от них. Звезды советуют пустить в ход свое природное обаяние, чтобы достичь желаемых целей.

  • Любовь

Период зимней спячки благополучно прошел, настала пора пробуждения. Март обещает быть ярким в эмоциональном и чувственном плане. При этом волна влюбленности коснется как одиноких представителей знака, так и семейных Близнецов. Имейте в виду, если ваша половинка не отзовется на проявление ваших чувств, вы будете страдать.

  • Отдых

Сон, сон и еще раз сон – вот ваш главный отдых в марте. При этом не бойтесь переспать, полноценного отдыха много не бывает. А вот когда по-настоящему выспитесь, то можно приступать к благосклонному созерцанию внешнего мира, посещению развлекательных мероприятий и друзей.

Ранее мы публиковали гороскоп на 2019 год по знакам Зодиака.

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