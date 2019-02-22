Гороскоп на март 2019 для знака Близнецы: следом за волной трудоголизма вас накроет волна влюбленности

Астрологический прогноз на март 2019 для знака Близнецы

Близнецы Фото: Сегодня

Какой астрологический прогноз на март 2019 обрадует или огорчит представителей знака Близнецы? В каких сферах жизни следует проявить себя по максимуму, чтобы получить желаемые результаты? Читайте подробный гороскоп на март 2019 для знака Близнецы.

Работа

Пред Близнецами в марте 2019 стоит нелегкая задача, справиться с которой смогут лишь те представители воздушного знака, которые верят в себя и свои силы. Вам следует тщательно перепроверять документы перед тем, как поставить подпись, иначе за ошибку придется расплачиваться.

Финансы

Пришло долгожданное время, когда вы можете пожинать плоды своих нелегких трудов за последний период. Проблема заключается лишь в том, что у вас попросту нет времени на достойную трату денег и шикование. А потому в марте 2019 получится поднакопить изрядную сумму финансов, которые пригодятся в будущем.

Здоровье

Постоянный напряженный рабочий график Близнецов не сможет пройти незамеченным мимо уставшего организма. Если вы не обеспечите себя более-менее полноценным отдыхом, то рискуете слечь в самом начале весны. Риску, в первую очередь, подвержена иммунная система, а за ней, как по цепочке может подтянуться хроническая проблема.

Отношения

В марте 2019 велик риск стать жертвой непреднамеренного обмана, причем от людей из вашего близкого окружения. А потому доверяя людям, все-таки перепроверяйте информацию, полученную от них. Звезды советуют пустить в ход свое природное обаяние, чтобы достичь желаемых целей.

Любовь

Период зимней спячки благополучно прошел, настала пора пробуждения. Март обещает быть ярким в эмоциональном и чувственном плане. При этом волна влюбленности коснется как одиноких представителей знака, так и семейных Близнецов. Имейте в виду, если ваша половинка не отзовется на проявление ваших чувств, вы будете страдать.

Отдых

Сон, сон и еще раз сон – вот ваш главный отдых в марте. При этом не бойтесь переспать, полноценного отдыха много не бывает. А вот когда по-настоящему выспитесь, то можно приступать к благосклонному созерцанию внешнего мира, посещению развлекательных мероприятий и друзей.

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