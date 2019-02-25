Гороскоп на март 2019 для знака Дева: готовьтесь к насыщенному и плодотворному месяцу

Астрологический прогноз на март 2019 для знака Дева

Дева: pixabay

Какие предсказания от звезд ожидают знак Дева в марте 2019? На что стоит обратить внимание, чего остерегаться, а в каких сферах жизни следует проявить настойчивость и силу воли? Читайте гороскоп на март 2019 для знака Дева.

Работа

В марте 2019 Девам предстоит изобретать велосипед, по новой проторить дорогу и вообще заниматься тем, что уже давным-давно было сделано до вас. Но не удивляйтесь, даже такие нелогичные действия будут достойно вознаграждены. А вашу работу наконец-то увидит и похвалит начальство.

Финансы

В марте 2019 Девам следует более тщательно планировать свой бюджет, чтобы избежать возможных дырок и провалов. Не удивляйтесь, если вы вовремя не получите положенные вам выплаты, велика вероятность финансовой ошибки, но вскоре все выяснится. В общественных местах следите за ценными вещами, особенно кошельком.

Здоровье

Следите за качеством тех продуктов, которые вы потребляете. Это касается не только еды, но также косметики и бытовой химии. Истекший срок годности может сыграть с Девами злую шутку в виде аллегри или даже серьезного отравления. А в остальном месяц не грозит никакими проблемами с самочувствием.

Отношения

Несмотря на сложности в работе, режим экономии и вечную занятость, март 2019 подарит Девам отличное приподнятое весеннее настроение. А это, в свою очередь, улучшит ваши отношения с окружающими – вы способны, как магнитом, притягивать к себе интересных и полезных людей, которым будет с вами нескучно.

Любовь

В марте 2019 у Дев появится отличная возможность возродить былые остывшие отношения и вдохнуть в них новую жизнь. Главное – не бойтесь разговаривать и договариваться, не проявляя эмоций и не переходя на повышенные тона. Вполне возможно, что в свое время вы с партнером просто не поняли друг друга.

Отдых

Лучший отдых марта 2019 – это совместная поездка или романтическое путешествие на двоих. Можно даже уехать недалеко и ненадолго, всего лишь в соседний город на выходные дни. Зато впечатлений и свежих эмоций такая ситуация вам подарит надолго, и на весь месяц зарядит позитивом.

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