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Гороскоп на март 2019 для знака Лев: вас ждет финансово благополучный месяц

Астрологический прогноз на март 2019 для знака Лев

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:10
Лев
Лев

Хотите узнать, насколько удачливым и стабильным будет март 2019 для Льва? Предлагаем вам ознакомиться с подробным астрологическим прогнозом на первый весенний месяц для представителей этого знака.

  • Работа

Если вы любите хорошо зарабатывать, то в марте 2019 придется изрядно попотеть на работе – эти сферы будут неразрывно связаны. Не хватайтесь за все дела одновременно. Хоть вы и Лев, вам не под силу объять необъятное. Распределите обязанности в трудовом коллективе, а при необходимости наймите еще работников.

  • Финансы

Приятная финансовая тенденция прошлого месяца продолжится у Львов и в марте 2019. Вы не будете испытывать дефицита в деньгах, и в какой-то момент даже позволите себе шикануть, потратив энную сумму на совершенно ненужные вещи. Не гневите богов, возможно, сейчас удачное время, чтобы заняться благотворительностью?

  • Здоровье

Если у вас никак не получается избавиться от хронического недуга, самое время сменить врача и методы лечения. А еще организм весной желательно подкрепить усиленным питанием и витаминами. Не налегайте на фастфуд, а обязательно включайте в рацион больше яблок, салатов из капусты и моркови, тыкву, сухофрукты и мясо.

  • Отношения

Звезды настоятельно рекомендуют следить за своими словами. Ваша вспыльчивость и необъективность может сильно ранить окружающих. Хороший день для Львов в марте 2019 – это Прощеное воскресенье. Отнеситесь к нему серьезно и попросите прощения у близких, ведь это реальный шанс исправить то, что вы натворили во взаимоотношениях.

  • Любовь

Март, как начало весны – закономерно время расцвета любви и самых трепетных чувств. И Львы – не исключение. Если вы до сих пор одиноки, не сидите дома, отправляйтесь на поиски своей второй половинки, и вы совсем скоро обретете счастье. А вот у Львов семейных избыток чувств может привести к настоящей буре, причем, во всех ее проявлениях.

  • Отдых

Львам следует избирательно подходить к своим желаниям. В этом месяце у вас не получится взять от мира по максимуму. Так что расставляйте свои приоритеты и отставляйте в сторону второстепенные вещи. Если вы запланировали на март 2019 экскурсионный тур, то сил и времени на театры у вас просто не останется.

Ранее мы публиковали гороскоп на 2019 год по знакам Зодиака.

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