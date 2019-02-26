Гороскоп на март 2019 для знака Скорпион: активная деятельность грозит подорвать здоровье

Астрологический прогноз на март 2019 для знака Скорпион

Скорпион Фото: Сегодня

Насколько благоприятным и позитивным будет март 2019 для Скорпионов? Где им следует проявить лояльность, а в какой сфере заявить о себе, чтобы достичь хороши результатов? Читайте подробный гороскоп на март 2019 для знака Скорпион.

Работа

Некая внутренняя сила, которая движет Скорпионами в марте 2019, способна творить настоящие чудеса. Это подходящий период, чтобы выйти на новый уровень в карьерном росте и занять руководящую должность. Звезды обязательно оценят ваше усердие и стремление совершенствоваться.

Финансы

График ваших финансовых поступлений будет работать с завидным постоянством и не даст ни одного сбоя в этом месяце. Но вы настолько будете поглощены работой, что даже не придадите этому особого внимания. Хорошо, когда все хорошо. Вполне возможно, что к вам за помощью обратятся близкие люди – проявите щедрость.

Здоровье

В марте 2019 Скорпионам следует прислушаться к внутренним проблемам и не пропустить тревожные сигналы организма. В противном случае вам придется проходить полную диагностику. Звезды настоятельно рекомендуют заняться позвоночником, пройти курс массажа и не нагружать его физически.

Отношения

В марте 2019 энтузиазма и энергии Скорпиона хватит не только на себя, но и на окружающих. От вас исходит некая внутренняя сила, которая притягивает к вам позитивных и полезных людей. Общение с ними будет полезным, в первую очередь, для них, вы поможете друзьям в решении их проблем.

Любовь

Ваша личная жизнь может оказаться под угрозой всего лишь из-за чьих-то сплетен и неверно истолкованной информации со стороны. А потому лучше не доверять посторонним. Вы со своей половинкой вполне можете разобраться самостоятельно в своих чувствах, без вмешательства со стороны.

Отдых

Исходя из прогноза вашего здоровья на март 2019, главная рекомендация по поводу полезного отдыха для Скорпионов заключается в отсутствии нагрузок, расслаблении и пребывании в праздной лени. Но будьте готовы к тому, что такое поведение может временами раздражать домашних.

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