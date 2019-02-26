Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Гороскоп на март 2019 для знака Скорпион: активная деятельность грозит подорвать здоровье

Астрологический прогноз на март 2019 для знака Скорпион

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 21:57
Скорпион
Скорпион
Фото: Сегодня

Насколько благоприятным и позитивным будет март 2019 для Скорпионов? Где им следует проявить лояльность, а в какой сфере заявить о себе, чтобы достичь хороши результатов? Читайте подробный гороскоп на март 2019 для знака Скорпион.

  • Работа

Некая внутренняя сила, которая движет Скорпионами в марте 2019, способна творить настоящие чудеса. Это подходящий период, чтобы выйти на новый уровень в карьерном росте и занять руководящую должность. Звезды обязательно оценят ваше усердие и стремление совершенствоваться.

  • Финансы

График ваших финансовых поступлений будет работать с завидным постоянством и не даст ни одного сбоя в этом месяце. Но вы настолько будете поглощены работой, что даже не придадите этому особого внимания. Хорошо, когда все хорошо. Вполне возможно, что к вам за помощью обратятся близкие люди – проявите щедрость.

  • Здоровье

В марте 2019 Скорпионам следует прислушаться к внутренним проблемам и не пропустить тревожные сигналы организма. В противном случае вам придется проходить полную диагностику.  Звезды настоятельно рекомендуют заняться позвоночником, пройти курс массажа и не нагружать его физически.

  • Отношения

В марте 2019 энтузиазма и энергии Скорпиона хватит не только на себя, но и на окружающих. От вас исходит некая внутренняя сила, которая притягивает к вам позитивных и полезных людей. Общение с ними будет полезным, в первую очередь, для них, вы поможете друзьям в решении их проблем.

  • Любовь

Ваша личная жизнь может оказаться под угрозой всего лишь из-за чьих-то сплетен и неверно истолкованной информации со стороны. А потому лучше не доверять посторонним. Вы со своей половинкой вполне можете разобраться самостоятельно в своих чувствах, без вмешательства со стороны.

  • Отдых

Исходя из прогноза вашего здоровья на март 2019, главная рекомендация по поводу полезного отдыха для Скорпионов заключается в отсутствии нагрузок, расслаблении и пребывании в праздной лени. Но будьте готовы к тому, что такое поведение может временами раздражать домашних.

Ранее мы публиковали гороскоп на 2019 год по знакам Зодиака.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Гороскоп на март 2019 для знака Весы: наибольшую радость вы получите от домашнего уюта Гороскоп на март 2019 для знака Дева: готовьтесь к насыщенному и плодотворному месяцу Гороскоп на март 2019 для знака Лев: вас ждет финансово благополучный месяц Гороскоп на март 2019 для знака Рак: вас ждут новые впечатления и знакомства Гороскоп на март 2019 для знака Близнецы: следом за волной трудоголизма вас накроет волна влюбленности Гороскоп на март 2019 для знака Телец: за бурностью знакомств, общения и креатива вам некогда будет отдыхать Гороскоп на март 2019 для знака Овен: вам предстоит учеба, а вот отдыхать будет некогда
гороскоп астрология март знаки зодиака гороскоп на месяц
Реклама

Новости партнеров

Евровидение-2019: MARUV сделала громкое заявление
Евровидение-2019: MARUV сделала громкое заявление
В Сети находят подтверждение, что Децла певца инсценирована
В Сети находят подтверждение, что Децла певца инсценирована
Таисия Повалий сделала откровенно признание о своем браке
Таисия Повалий сделала откровенно признание о своем браке
Не прикрывая сердечками: Виталий Козловский показал фото
Не прикрывая сердечками: Виталий Козловский показал фото

Популярные статьи

Сегодня, 16:05Fun

Поздравления с 8 Марта в прозе: самые красивые тексты и открытки

Сегодня, 13:53Fun

26 февраля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Сегодня, 11:47Шоу-бизнес

В Европе отреагировали на ситуацию с MARUV на "Евровидении"

Сегодня, 11:35Техно

На краю Солнечной системы нашли новую планету

Сегодня, 09:00Психология

Гороскоп на март 2019 для знака Весы: наибольшую радость вы получите от домашнего уюта

Сегодня, 08:18Fun

Женщина похудела на центнер после ухода мужа: фото

Вчера, 15:35Техно

Новая Nokia показала фантастические возможности пентакамеры

Вчера, 12:10Психология

Гороскоп на март 2019 для знака Лев: вас ждет финансово благополучный месяц

Вчера, 10:27Афиша

"Оскар 2019": названы все лауреаты престижной кинопремии

Вчера, 09:56Fun

Забывчивый муж из-за фастфуда потерял жену

Вчера, 09:52Шоу-бизнес

Как прошла 91-я церемония вручения премии "Оскар 2019"

Вчера, 09:25Техно

Пользователей Windows 7 летом будут ждать неприятности

Вчера, 07:28Техно

На Марсе обнаружены древние реки: фото

24 февраляТехно

Популярная программа для Windows содержит скрытую угрозу

24 февраляАфиша

Какой фильм получит "Оскар 2019" – голосование

24 февраляПсихология

Гороскоп на неделю: Овнам нужно спрятаться, а Тельцам – уважать чужие интересы

Новости партнеров

6 роскошных причесок, которые красивы и без укладки
6 роскошных причесок, которые красивы и без укладки
Ленивые вареники на завтрак
Ленивые вареники на завтрак
5 ежедневных привычек, которые сохранят твой живот плоским
5 ежедневных привычек, которые сохранят твой живот плоским
Дружина українського нападника відпочиває на Балі
Дружина українського нападника відпочиває на Балі
Иван Ургант потроллил Друзя из-за махинаций
Иван Ургант потроллил Друзя из-за махинаций
Ленивая лазанья без специальных листов. Секрет приготовления
Ленивая лазанья без специальных листов. Секрет приготовления
Секреты ухода за орхидеей
Секреты ухода за орхидеей
Как выглядят 200 калорий для разных продуктов
Как выглядят 200 калорий для разных продуктов