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Гороскоп на март 2019 для знака Водолей: вы будете пребывать в состоянии умиротворенности

Астрологический прогноз на март 2019 для знака Водолей

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:40
Водолей
Водолей
Фото: Сегодня

Желаете узнать, насколько удачливым и стабильным будет март 2019 для Водолея? Предлагаем вам ознакомиться с подробным астрологическим прогнозом на первый весенний месяц для представителей этого знака.

  • Работа

У Водолеев в марте 2019, наконец-то, завершится напряженный период противостояний и появится реальная возможность пожинать плоды своих трудов. Ваша деловая репутация на высоте. Но не хватайтесь за все и сразу, иначе у вас попросту не хватит сил, и вы рискуете свалиться в начале весны.

  • Финансы

Успех на работе автоматически потянет за собой желание шиковать и сорить деньгами. Не спешите этого делать, постарайтесь контролировать свои расходы, ведь судьба может быть переменчива. Если простая установка на экономию не помогает, введите искусственно лимиты на банковские карты и кошельки.

  • Здоровье

Как уже упоминалось ранее, Водолеи так рьяно хватаются за работу, что это может вскоре аукнуться, отобразиться на состоянии здоровья и вылиться, прежде всего, в виде патологической усталости. Кроме того, посетите стоматолога и займитесь всерьез своими зубами. Видимо, организм испытывает недостаток в кальции и витаминах.

  • Отношения

Водолеям в марте 2019 будет полезно очутиться в среде профессионалов и знатоков своего дела. Это общение будет плодотворным и принесет вам немалый опыт для собственных будущих наработок. Старайтесь меньше говорить и выпячиваться, а больше прислушиваться и набираться опыта у знающих людей.

  • Любовь

Любовные страсти предыдущего месяца в марте 2019 перейдут у Водолеев в фазу спокойствия и умиротворенности. У вас наблюдается полная гармония в отношениях с любимым человеком, которую не в силах омрачить даже мелкие облачка размолвок на горизонте вашей всеобъемлющей влюбленности.

  • Отдых

Отдых в любом проявлении не помешает Водолеям в начале весны. Желательно чаще менять обстановку, которая вас окружает, получать новые впечатления, завести себе какое-то интересное и необычное хобби. Все это поможет отвлечься от рабочих вопросов, которыми постоянно занята ваша голова.

Ранее мы публиковали гороскоп на 2019 год по знакам Зодиака.

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