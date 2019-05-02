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Гороскоп на май 2019 для всех знаков зодиака

Гороскоп на май 2019: У Тельцов жизнь вертится вокруг работы, а Львам рекомендован отдых

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:51
Гороскоп на май 2019
Гороскоп на май 2019
Фото: Pixabay

Гороскоп на май 2019 для знака Овен

Звезды советуют Овнам не топтаться на месте и уж тем более не возвращаться к чувствам давно минувшим и изжившим себя. Смело двигайтесь вперед без сентиментальности и сожаления, и тогда любовь не заставит себя долго ждать.

Гороскоп на май 2019 для знака Телец

Основная сфера, где бурлят страсти, кипит жизнь, появляются новые знакомства и заключаются договора – это ваша работа. Вокруг нее все кипит и вертится. И все ваши мысли будут направлены на построение отношений с коллективом.

Гороскоп на май 2019 для знака Близнецы

Близнецам можно порекомендовать заниматься привычным делом и не задумываться о переменах. Вы будете довольны налаженностью процесса своей работы, и вас будет сложно сбить с этого пути как коллегам, так и конкурентам.

Гороскоп на май 2019 для знака Рак

Несмотря на внешнюю усталость, старайтесь не расслабляться и не позволяйте себе лениться и отлынивать от тренировок и элементарной физкультуры. Ваше общее самочувствие будет зависеть именно от вашей активности в мае 2019.

Гороскоп на май 2019 для знака Лев

Постарайтесь больше отдыхать, но при этом меньше сидеть за экраном. Даже получасовое пребывание на свежем воздухе добавит вам гораздо больше энергии и позитива, чем целый вечер, просиженный с пультом в руке.

Гороскоп на май 2019 для знака Дева

Меньше доверяйте словам, а больше включайте логику. Людям свойственно обманываться и, что хуже, обманывать других. Не попадитесь на удочку с бесплатным сыром, особенно общаясь с новыми людьми и недавними знакомыми.

Гороскоп на май 2019 для знака Весы

Развитие новых отношений стопорится из-за неразрешенных вопросов прошлого. Следует сначала расставить все точки со старым партнером, а уже затем позволять чувствам вас окрылить с чистого листа. В семьях, где все стабильно, наблюдается полный штиль.

Гороскоп на май 2019 для знака Скорпион

Денежный поток неизменен и стабилен. Если в предыдущий период Скорпионов порадовал неожиданный доход, эта приятная тенденция продолжится и в мае 2019. Но не удивляйтесь пустому кошельку, если и до того судьба особо вас не баловала.

Гороскоп на май 2019 для знака Стрелец

В мае 2019 Стрельцам сопутствует удача. Для тех представителей знака, кто находится в активном поиске работы, есть хорошие новости: ваше резюме попадется на глаза влиятельному человеку, так что ждите приглашение.

Гороскоп на май 2019 для знака Козерог

Проследите за своим режимом и старайтесь не выбиваться из сна. Иначе отсутствие нормального отдыха, как по цепочке, потянет  за собой новые проблемы, первой из которых станет желудочно-кишечный тракт и органы пищеварения.

Гороскоп на май 2019 для знака Водолей

На первый план выйдет понятие дружбы и взаимопонимания. Не игнорируйте приглашения, даже если для вас представляет сложность личное присутствие. Вы сможете положиться на друзей и ощутить их поддержку в сложный момент.

Гороскоп на май 2019 для знака Рыбы

Общение нынешнего месяца будет вам особенно полезно для вашей работы, повышения уровня и профессионального роста. Так что старайтесь поддерживать отношения со специалистами разного профиля.

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