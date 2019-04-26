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Гороскоп на май 2019 для знака Козерог: наступает время приятных перемен в личной жизни

Астрологический прогноз на май 2019 для знака Козерог

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 20:53
Козерог
Козерог
Фото: Сегодня

Какие астрологические предсказания ждут Козерогов в мае 2019? На что обратить внимание, чего остерегаться, а в каких жизненных сферах стоит проявить настойчивость и упорство? Читайте гороскоп на май 2019 для знака Козерог.

  • Работа

В сфере бизнеса наблюдается некоторое снижение активности. То ли вы подустали, то ли направление, которым занимаетесь последнее время, себя исчерпало. Если не чувствуете былого азарта и удовольствия от работы, значит, пришло время двигаться дальше. Но делать это нужно с энтузиазмом.

  • Финансы

Звезды предостерегают представителей знака Козерога от чрезмерных трат в мае 2019. Лучше прочно закрепиться на твердой поверхности одной ногой, а уже затем переставлять туда другую. Иначе вы рискуете остаться без копейки или погрязнуть в долгах, которые не скоро сможете вернуть.

  • Здоровье

Проследите за своим режимом и старайтесь не выбиваться из сна. Иначе отсутствие нормального отдыха, как по цепочке, потянет  за собой новые проблемы, первой из которых станет желудочно-кишечный тракт и органы пищеварения. Не удивляйтесь. они тоже нуждаются в нормальном отдыхе, внимании и уходе.

  • Отношения

В этом месяце Козерогов будут привлекать общительные и открытые люди. Вы долго раскачиваетесь на завязывание нового знакомства, но зато потом вас просто не остановить. Следите за своими рассказами, возможно, вы захотите что-то слишком приукрасить и даже придумать лишнего.

  • Любовь

Не верьте убеждению, что сыгравшие в мае свадьбу, будут впоследствии маяться. Вас это точно не будет касаться, если в этом месяце вы решите сменить свой статус и штамп в паспорте. Одинокие Козероги в мае имеют все шансы познакомиться, только если не будут отсиживаться дома, а выбираться в общество.

  • Отдых

Не поддавайтесь искушению ничегонеделания и в мае 2019 хоть иногда, но все-таки выбирайтесь в люди. Так вы сможете познакомиться с интересными людьми, да и набраться новых впечатлений, что немаловажно для общего развития. А отдохнуть на любимом диванчике вы всегда успеете.

Ранее мы публиковали гороскоп на 2019 год по знакам Зодиака.

Смотрите видео, как гороскоп влияет на наличие проблем:

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